Familiares de detenido en Cicpc de San Carlos denuncian retardo procesal

San Carlos.- Familiares de un preso detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Carlos, en el estado Cojedes, denuncian violación al debido proceso, al derecho a la salud y retraso judicial en la causa que se le sigue a su pariente.

Yani Campero, hermano del detenido, informó que su pariente fue aprehendido el pasado 12 enero y aunque la audiencia debió ser el 14, fue presentado el día 15, violando lo establecido en el artículo 49 de la Constitución que establece que son 48 horas para que los tribunales conozcan la causa que se le sigue.

De acuerdo al hermano de Anyelo Darío Campero, preso en el Cicpc de San Carlos, en la audiencia de presentación el fiscal del Ministerio Público imputó aprovechamiento de cosas provenientes del delito, que constituye un delito menor grave y no amerita prisión.

Aseguró que la jueza del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control III a cargo se aparta de esa solicitud por considerar un delito diferente.

Campero dijo que la jueza no le ofreció la oportunidad de hablar al abogado privado de la defensa y contradecir sus alegatos, lo que constituye una violación de los derechos individuales del imputado igualmente previstos en el artículo 49 de la Constitución. Destacó que también obvió el pronunciamiento respecto al fallo de no realizar el examen médico forense y que no reposa en la causa.

Igualmente afirmó que tampoco se presentó, cómo elemento de interés criminalístico, la propiedad del objeto del cual el imputado se aprovechaba (teléfono). Añadió que el tribunal acordó fiadores y como sitio de reclusión la sede del Cicpc en San Carlos.

El hermano del detenido denunció que el tribunal no escuchó la petición de la defensa privada de que el detenido es miliciano del Comando General de la Milicia Área de Defensa Integral 342 de la Circunscripción Militar del Estado Cojedes y, por tanto, debía ser trasladado a ese lugar hasta la espera de la audiencia de presentación de fiadores.

Aseveró que la vida de su pariente corre peligro al estar entre presos comunes porque con el solo hecho de portar un uniforme se convierte en enemigo de la población penal.

El familiar subrayó que a pesar de que Juan Carlos Castellanos, coronel de la Circunscripción Militar del Estado Cojedes, realizó una solicitud de traslado hacia esa sede no ha sido respondida por el tribunal. Tampoco respondieron un amparo constitucional introducido por la defensa. Los parientes de Anyelo Darío Campero exigieron libertad plena ante las flagrantes violaciones que ha sido sometido.

