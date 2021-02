Fernando Carrillo estalla tras ser tildado de bisexual

El actor venezolano, Fernando Carrillo fue victima en los últimos días de miles de acusaciones en donde fue tildado de bisexual por parte de su colega, el actor Raúl Juliá Levy.

En una reciente entrevista para TV Notas, Levy explicó que en el tiempo en que vivió cerca de su colega, este demostró sus preferencias por hombres y mujeres. Por si fuera poco, ante estas acusaciones Fernando salió en su defensa.

En otro encuentro con los medios de comunicación, Fernando destacó que su relación con Juliá terminó en muy malos términos, razón por la cual ahora buscaría desprestigiar su imagen ante los medios de comunicación.

“Vivía él en Malibú cuando yo viví en Malibú 8 años, siempre con una mentira comimos alguna vez; siempre mintiendo que me iba a llevar con Charlie Sheen, que me iba a presentar a gente, que era hijo de este gran actor que hizo la cinta de Los Locos Adams, Raúl Julia; ahí está demandado, su familia dice que eso es mentira”, expresó el criollo.

Asimismo, esbozó que Juliá utilizó su influencia para atentar contra su carrera: “Me quiso utilizar para llevar alimentos a Venezuela diciendo que yo tenía amigos en el gobierno, y todo eso ahí está todo al público, lo desmiento, me desligo de él, y así como lo hago yo, lo han hecho todas las personas“.

Finalizó dejando bien claro que al ser cuestionado sobre sus preferencias sexuales, que de ser bisexual, para él no sería un problema compartirlo con el público: “Si yo fuera bisexual lo gritaría al mundo entero y no tendría ningún problema, seguramente mi esposa me lo entendería, me lo aceptaría… Las tendencias sexuales son de cada quien, yo soy lo que soy, amo a mi esposa, vivo un momento feliz esperando a mi hijo”.

