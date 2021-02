Ivette Dominguez enciende las redes tras publicar video rasurándose su parte íntima

Una estrategia de publicidad parece que no jugó a favor de la actriz venezolana Ivette Domínguez, quien, en su cuenta de Instagram, publicó un video en el que supuestamente aparece rasurando su entrepierna.

«¿Cansada de afeitarte y de que tu piel quede maltratada?«, preguntó Domínguez poco antes de lanzar al piso una afeitadora manual y de comenzar a promocionar un producto que, según, no irrita, no genera foliculitis ni deja manchas en la piel.

La actriz causó polémica y recibió varias críticas por la manera, quizá poco estética, en la que presentó el producto, incluso llegándola a calificar de «ordinaria» y «chabacana».

«¡Por favor! Si yo fuera la dueña de la marca de ese producto ni loca hubiera permitido una publicidad así».

«La ordinariez y chabacanería no tienen nada que ver con lo coloquial».

«Yo sigo a la coloquial, me divierto mucho. A veces quisiera dejar de seguirla porque se pasa de coloquial y ordinaria, pero es original y me divierte. Cónchale, coloquial, a veces te pasas».

«Bueno, me gustaba mucho porque es muy espontánea y graciosa y todo, pero creo que ya se pasó de coloquial así que me despido».

«De verdad que las mujeres adultas son las que están dando vergüenza en las redes. Está bien que quieran mantenerse jóvenes, pero ¿dónde está la educación, el pudor? La Amanda Gutiérrez estirando las patas como si fuera una quinceañera y ahora está afeitándose. Entonces ¿cómo darle educación a nuestros jóvenes si eso es lo que ven en las redes? Y no me vengan con estupideces de que la edad no cuenta ni nada de esas imbecilidades. Respeto es lo que tenemos que mostrar para ver si rescatamos un poco nuestros valores que los tenemos por el piso».

«No entiendo a la gente hablando de ordinario si es algo tan común y real lo que ella dice, lo que nos sucede cada vez que nos rasuramos. Para la edad que esa mujer tiene, está bellísima. Estoy tan segura de que está mejor que las criticonas que hacen estos mal comentarios. Dejen vivir».

«No hay que ser tan grotesca para promocionar algo. ¿Qué tal si promocionaras toallas sanitarias o Tampax? Hay maneras, sin llegar a lo vulgar y lo ordinario, y mira que te sigo desde hace mucho y te admiro».

EL VIDEO:

