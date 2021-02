México | “La estrategia de vacunación anti-covid no se politiza”: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se está garantizando el acceso universal a la vacuna dando prioridad a los municipios con mayor índice de pobreza y marginación, ya que de ninguna manera la vacunación anti-COVID, representará un elemento que engrose la brecha de desigualdad.

“Lo estamos haciendo de manera ética, responsable, atendiendo a cuestiones de justicia social y solidaridad, no prestamos atención a las voces que buscan la polarización y la división de la ciudadanía, somos enfáticos al respecto, la estrategia de vacunación no se politiza y no se presta a ningún otro interés que no sea el bienestar de las personas quienes viven en nuestro país”.

Al encabezar la reunión semanal, con los Gobernadores de las entidades federativas, la Jefa de Gobierno y funcionarios federales, respecto a los avances de la situación de “Emergencia Epidemiológica”, Sánchez Cordero dijo que sin duda hay avances importantes mediante los consensos y el diálogo, son las mejores herramientas para hacer frente a las vicisitudes de los tiempos que vive el país respecto a la pandemia que se está enfrentando.

Además aseguró que la Estrategia Nacional de Vacunación avanza de manera clara con la inmunización de la población mayor de 60 años.

“El éxito de esta campaña no es solamente del Gobierno y menos del Gobierno Federal, sino de todos los Gobiernos, de los tres niveles de gobierno, pero principalmente el éxito de esta campaña es del pueblo de México, que una vez más ante la adversidad ha mostrado su espíritu solidario”

La responsable de la política interior del país, hizo un nuevo llamado a seguir sumando esfuerzos de manera deliberativa construyendo los puentes necesarios para apuntalar la estrategia de vacunación en todos sus frentes.

“Y también por supuesto la recuperación económica, la recuperación también del tejido social de la ciudadanía y tantas otras cosas en cuestiones y retos que tenemos enfrente para apuntalar estas estrategias, no solamente la de vacunación”.

A pesar de las buenas noticias, Sánchez Cordero exhortó a los mandatarios estatales y a los funcionarios federales, a no bajar la guardia, y a mantener las medidas de seguridad establecidas por la Secretaría de Salud, por el Consejo Nacional de Salubridad en sus estados y a seguir siendo guardianes de la integridad del pueblo, de las personas que viven en el territorio Nacional.

“Creo yo que sinceramente que nuestro pueblo es un pueblo sensible es un pueblo entregado, es un pueblo que ha respondido a todos estos retos que han estado siendo superados, tanto por el Gobierno como el pueblo mismo”.

Aseguró que se va a trabajar con total entrega al servicio del público, en nombre de la memoria y la verdad democrática, de la historia de México.