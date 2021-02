No puede hablarse de democracia sin libertad de expresión: Vladimir Villegas

El periodista Vladimir Villegas reiteró este viernes que no puede hablarse de democracia sin libertad de expresión, y a su juicio, este ha sido “uno de los peores momentos” para la libertad de expresión en el país. Recordemos que Villegas informó el domingo 14 de febrero que se contagió de Covid-19, por lo que estaría alejado de sus programas de radio y televisión.

“Todos sabemos que en Venezuela nunca hemos tenido plenamente una situación de libertad de expresión pero este ha sido uno de los peores momentos. Sin duda. Aquí ha habido censura, cierre de medios, despido de periodistas, existe agresiones a medios de comunicación, a comunicadores. El ciudadano tiene derecho a expresarse y a estar informado”, expresó Villegas en una entrevista brindada a Enrique Ochoa Antich, según citó Punto de Corte.

El comunicador explicó que la libertad de expresión es fundamental como derecho humano porque está asociado directamente a la democracia. “No puede hablarse de democracia sin libertad de expresión y no puede hablarse de libertad de expresión sin democracia. Al igual que el derecho a la información no es posible sin democracia y no hay democracia sin derecho a la información. Son derechos humanos muy vinculados entre sí, y son fundamentales”.

Villegas recordó que en la Constituyente del año 1999, propuso un importante artículo en el que se incluye a la información entre los derechos que no pueden ser conculcados en estado de excepción. “Eso está allí, es una garantía, a pesar de que se vulnera pero está allí y algún día se ejercerá plenamente ese y otros derechos que hoy en día no son ejercidos a plenitud”.

“Quienes hemos ejercido el periodismo en muchos años sabemos lo importante para los periodistas y ciudadanos la información. Uno de los grandes déficits del país ha sido la libertad de expresión. No hay una mejor contraloría social, una denuncia, por lo que se golpeado el derecho a la información”, concluyó.

Expertos de la ONU pidieron a Maduro “poner fin a ataques” contra periodistas y ONG



Este jueves, diversos expertos en Derechos Humanos de la ONU celebraron la puesta en libertad de los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, pero instaron a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro a poner fin a los “continuos y crecientes ataques e intimidaciones” en contra de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, reseñó Provea.

La organización recuerda que los cinco defensores de derechos humanos y miembros de Azul Positivo, que habían sido detenidos en el estado de Zulia el 12 de enero de 2021, han sido puestos en libertad el 10 de febrero, pero los cargos que se les imputaban, relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, no han sido retirados.

“Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la “Ley contra el Odio” de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”, dijeron los expertos.

Los expertos señalaron que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria. Los expertos instaron a revisar esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en los derechos humanos.