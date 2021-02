Perú | Sagasti: he hablado con psicólogos para entender lo que pasó con Mazzetti

El mandatario dijo no entender lo que pasó por la mente de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, para mentir sobre su vacunación irregular.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró este miércoles sentirse muy decepcionado de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, la cual figura en la lista de vacunados irregularmente. Además, dijo que incluso ha llegado a conversar con psicólogos sobre le tema.

“¿Cómo se imagina usted que me siento? [por lo ocurrido con Pilar Mazzetti] estoy totalmente decepcionado, molesto y francamente no alcanzo a comprender esto. He conversado con mis amigos psicoanalistas, psicólogos sociales para entender un comportamiento de esa naturaleza y realmente todavía no he logrado hacerlo”, manifestó en una entrevista con CNN.

“Quizás, cuando me calme un poco más y tenga un poco más de serenidad podré empezar a pensar y a entender exactamente qué fue lo que pasó en la mente de una persona para hacer este tipo de situación”, añadió Sagasti.

El jefe de Estado, afirmó que en ningún momento se le pasó por la mente vacunarse en secreto y que desconocía que se estaban vacunando en secreto. Además, indicó que esto se investigará a profundidad y la justicia se encargará de “ajustar las cuentas con quien tenga que ajustarlas”.

Por último, el mandatario señaló que su trabajo es enfocarse en garantizar que los vacunadores que trabajan sin descansar lo sigan haciendo, para cumplir con las metas que se ha puesto el Gobierno antes de este próximo mes de julio.