Trinidad y Tobago dice que garantizará vacunas contra el COVID-19 a venezolanos

Caracas. El gobierno de Trinidad y Tobago aseguró que garantizará la vacunación de todos los migrantes que están en la isla caribeña, incluidos los venezolanos, al considerar que su inmunización protegerá a la población nativa, informó el primer ministro Keith Rowley.

El funcionario informó la decisión durante una rueda de prensa con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jueves 18 de febrero, luego de que fuera interrogado sobre cómo atender a la comunidad de migrantes irregulares que alberga Trinidad y Tobago.

«En Trinidad y Tobago tenemos un número bastante significativo de migrantes dentro de nuestra frontera y reconocemos la naturaleza del problema. Solo tendremos éxito en proteger a nuestra población local si todos dentro de nuestra frontera reciben el mismo tipo de trato, porque tener una población migrante que no está cubierta (..) es mantener una población dentro de la cual el virus sería una característica permanente ”, dijo Rowley, reseñó Daily Express.

El primer ministro indicó además que las autoridades de Trinidad y Tobago levantan información en la población, migrantes o no, para tratarlas e impedir que sufran o se conviertan en una “amenaza” a la salud en ese país.

“Tenemos que mirar a todos (…) afortunadamente, hemos tenido niveles relativamente bajos de propagación y no hemos tenido un número dominante dentro de esa población en particular, por lo que no estamos separando y discriminando a las personas porque eso haría que nuestro esfuerzo fuera una tontería”, añadió.

Redacción El PitazoMigración

