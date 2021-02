Docentes coinciden en que las escuelas no están aptas para recibir estudiantes

Docentes de los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Vargas rechazan el reinicio de actividades escolares presenciales en marzo, hasta tanto se ajusten los salarios, se garanticen las medidas de bioseguridad y se mejoren las condiciones de las instituciones educativas.

«Nadie sabe ni conoce el plan que se está preparando para aplicar la bioseguridad en las casi 25.000 escuelas que existen en el país. De esos planteles, 1.700 son de Carabobo y más de 95% de las infraestructuras no están idóneas para recibir a los estudiantes. Tampoco hay tapabocas, guantes, agua ni gel para los docentes que asistan a las escuelas”, señaló el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Carabobo (Sinvemaca), Luis Guillermo Padrón.

Para María Eugenia Niño, directiva de Sitraenseñanza en el estado Miranda, las escuelas de la entidad tampoco están en condiciones para recibir a los estudiantes. “No solo se trata de la pandemia por COVID-19, sino que es un tema económico y de crisis que abarca todos los niveles”, dijo.

Agregó que los maestros no están dispuestos a iniciar clases en planteles que no son desinfectados con regularidad ni están aptos porque no cuentan con servicios básicos. “En las escuelas no hay agua y el presupuesto no alcanza para cubrir las medidas de bioseguridad”, indicó.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Estado Miranda (Suteem), profesor Franklin Velásquez, también coincidió en que la falta de agua en las escuelas y liceos del eje Guarenas-Guatire, así como la imposibilidad de costear pasajes por parte de los docentes, representan las principales limitantes para retomar las clases en las instituciones. «Es imposible tener estudiantes y docentes sin poder usar un baño”, acotó.

El secretario general de Suteem, profesor Franklin Velásquez, recalcó que las escuelas y liceos del eje Guarenas-Guatire no están en condiciones para la vuelta a clases presenciales, anunciada para marzo próximo | Foto: Lidk Rodelo

En Vargas, el agua tampoco llega a la mayoría de las casas, mucho menos a las escuelas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Vargas, Raúl Yemiñame, indicó que un censo realizado con docentes activos reveló que en las escuelas no hay mantenimiento.

De acuerdo con la cifra del sindicato, unas 13 escuelas fueron objeto de robo durante el año 2020 y estos suministros no han sido repuestos por las autoridades educativas.

Maestros y representantes del estado Aragua también reportaron que la mayor parte de los recintos educativos no cuenta con suministro de agua permanente. Angélica Álvarez, maestra de primaria, indicó que no han sido dotados de implementos de bioseguridad, además de que no existe un plan de acción en el supuesto caso de que algún estudiante o docente resulte contagiado por coronavirus.

