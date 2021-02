EEUU | Kerry y Guterres formalizan el regreso de EE.UU. al Acuerdo del Clima París

El enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, formalizaron este viernes en un acto virtual el regreso oficial de Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París, tras años de rechazo por parte de la anterior Administración de Donald Trump.

«Hoy, como han escuchado y como saben, es absolutamente oficial: Estados Unidos vuelve a ser parte del Acuerdo de París. Y estoy orgulloso y satisfecho con este hecho, pero también supone una responsabilidad especial», dijo Kerry en su intervención telemática en la que también subrayó que Washington se reincorpora «al esfuerzo climático internacional con humildad y con ambición».

Por su parte, Guterres mostró su satisfacción por el regreso de la gran potencia al seno del Acuerdo de París.

«Hoy es un día de esperanza, con la unión oficial de Estados Unidos al Acuerdo de París. Es una buena noticia para EE. UU. y es una buena noticia para el mundo», dijo el diplomático portugués, que recordó que fue el propio Kerry quien firmó dicho acuerdo acompañado por su nieta.

El secretario de la ONU subrayó ante Kerry que 2021 debe de ser un año de inflexión que debe reflejarse en la cumbre del clima prevista el próximo noviembre en Glasgow, Reino Unido.

I’m very pleased to mark the return of the United States to the #ParisAgreement with US @ClimateEnvoy John Kerry.

This is good news for the United States — and for the world.

