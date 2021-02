España | Las 40 mejores frases de películas que conseguirán inspirarte

¿Quién no ha pronunciado alguna vez una frase del tipo «Houston tenemos un problema» o «A Dios pongo por testigo que nunca más volverá a pasar hambre»? El cine está repleto de escenas inolvidables, pero también de frases que en ocasiones incluso no solo resultan inspiradoras sino que las podemos convertir en una especie de mantra que repetirnos en determinados momentos de nuestra vida. Conozcamos a continuación, las 40 mejores frases de películas que conseguirán inspirarte.

Las 40 mejores frases de películas que conseguirán inspirarte

De la misma manera que existen algunas películas que uno tiene que ver antes de morir, también existen muchas frases de películas que no solo son emblemáticas y han pasado a la historia del séptimo arte, sino que de alguna manera y extrayéndolas de su contexto, las podemos aplicar en nuestro día a día como si fueran frases motivadoras. Frases que podemos repetir cuando sintamos que no podemos más o cuando sencillamente buscamos algo de inspiración. Anota, porque estas 40 frases no son solo de las mejores que se han pronunciado en películas sino que todas ellas conseguirán inspirarte.