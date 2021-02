Sueños de un joven venezolano que aspira crecer

Peter Rojas es un veinteañero venezolano que cada día se gana los aplausos de los usuarios del transporte superficial cantando baladas. Lo hace sin pedir nada a cambio: sueña con el reconocimiento del mundo y con ofrecerle sus canciones a miles de personas.

«Yo vivo en Pinto Salinas. Canto desde que soy pequeño porque vengo de una familia de músicos», indicó Peter antes de subirse a una camioneta de pasajeros en donde tiene los aplausos garantizados.

Al subirse en la camioneta, en Bellas Artes, el chofer lo reconoció y le agradeció su presencia. La melodiosa voz de Peter a veces es un bálsamo para el ajetreado día de los conductores.

Peter comenzó a cantar. Entona una balada e inmediatamente a los usuarios se les esboza una sonrisa. Está interpretando a uno de sus ídolos, Alejandro Fernández y a su éxito «Hoy tengo ganas de ti».

Al terminar el joven se baja de la unidad, en medio de aplausos, sin pedirle dinero a los usuarios. Muchos ya tenían un billete de Bs. 50.000, arrugado y prácticamente sin ningún tipo de valor en sus manos. El artista callejero no recogió ni medio centavo.

Entre los sueños de Peter está sacar a su familia adelante. Viven en una humilde casa en Pinto Salinas, una barriada en Caracas. Desea más apoyo por parte del Gobierno.

En este momento, a él no le falta comida. Sin embargo, sin una ayuda del Estado no podrá continuar con su carrera. En su trabajo formal no gana el dinero suficiente para mejorar sus melodías.