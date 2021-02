Vecinos de Chacao denuncian irregularidades en remolque de vehículos

Cinthia Hernández (nombre ficticio para proteger su identidad) estacionó su vehículo para hacer pruebas de despistaje de COVID-19 en Chacao. No tardó media hora en la faena. Al salir del edificio, su vehículo no estaba. Pensó que había sido robado pero, al acercarse al lugar donde lo había dejado, leyó los débiles trazos de tiza en los que estaba escrita la placa de su Toyota Corolla, y el nombre del estacionamiento “Veracruz”. Su vehículo había sido remolcado.

Era sábado. “La ordenanza municipal establece que el remolque de vehículos se realiza de lunes a viernes, en un horario establecido”, afirma Hernández quien, en su defensa, explica que no estaba estacionada de manera indebida. “Además, no había señalización de ningún tipo que indicara que no se podía aparcar en esa calle”, afirma.

La noticia de los remolques en el municipio Chacao no es nueva. En 2016, el entonces alcalde Ramón Muchacho anunció el Plan de remolque 5-0, explicado como un programa de “cinco grúas recorriendo Chacao, y cero tolerancia con aquellas personas que dejan sus vehículos o motos mal estacionadas”. Según lo reseñado por Runrunes en aquel momento, este plan logrado con el apoyo del sector privado se aplicaría durante los 365 días del año.

En 2018, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, presentó el Plan Especial de Remolque de vehículos en calles y avenidas. En el momento, explicó que tanto funcionarios de PoliChacao como grúas se mantendrían vigilantes en zonas residenciales y avenidas, donde se recibe el mayor número de denuncias por infractores.

LEE TAMBIÉN Miranda | Vecinos informan que murió paciente en escuela habilitada para asintomáticos con COVID-19

Sin embargo, desde el año pasado los vecinos han denunciado el abuso de grueros y funcionarios policiales, que deciden remolcar el vehículo así esté bien estacionado.

La red social Twitter se ha convertido en el hervidero de denuncias enfocadas en esta situación. Euclides Sotillo, por ejemplo, relató que una funcionaria intentó remolcar su vehículo cuando se orilló a un costado de la vía para atender una llamada urgente. Otros se quejan de lo costosa que es la grúa, en comparación con la multa a cancelar. Y denuncian, entre otras cosas, que el plan de remolques se ha convertido en un “negocio” para los funcionarios encargados de ejecutarlo.

Al respecto, Oscar González, concejal y presidente de la comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao explicó que, en efecto, la multa es de cinco unidades tributarias, y que el precio de la grúa, al ser de un privado, es más elevado. Al día de hoy, el costo de la unidad tributaria es de Bs. 1.500.

Cinthia Hernández tuvo que pagar 33 millones de bolívares por sacar su vehículo del estacionamiento Veracruz. En dólares, usuarios de Twitter, como @gabrielavid, afirman que el costo es de $20 por carro o moto. Cinthia explica que, según otra vecina del sector, en caso de que el dueño del vehículo encuentre al gruero y al PoliChacao en el acto de remolque, el policía le pide una determinada suma de dinero. Si el infractor no tiene el dinero o se rehúsa a pagarle al policía, su carro es irremediablemente remolcado.

LEE TAMBIÉN Miranda l Usuarios denuncian que Cantv aumenta las tarifas sin mejorar el servicio

Pero los vecinos afirman que incluso cancelar la multa es engorroso. “Piden que el pago se haga en efectivo, con el monto exacto”, explica Alejandro Faría, cuya camioneta fue remolcada frente al Centro Lido. “Lo más extraño fue que mi carro estaba estacionado en una hilera grandísima, y el único que se llevaron fue el mío”, explica. Y agrega que, si bien la multa puede pagarse en el transcurso de 30 días, el precio de la grúa debe ser cancelado para poder sacar el vehículo.

Faría también denuncia que la tasa de cambio que se maneja en el estacionamiento Veracruz supera, incluso, al tipo de cambio manejado por el Banco Central de Venezuela. “Se llevan el carro porque una multa de Bs. 7.500 no significa nada en estos momentos. Es para obligarte a pagar la grúa, un servicio que yo no pedí”, denuncia.

Para la redacción de esta nota, se intentó conseguir la declaración de Luis Gonzalo Fernández, director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de Chacao, pero no se obtuvo respuesta.

Catherine Medina MarysGran Caracas

Catherine Medina MarysGran Caracas