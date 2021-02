Capturaron a “Cara Cortada”, el asesino del comerciante venezolano

El más buscado en toda la región La Libertad y a nivel nacional. Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo lograron capturar a Oscar Narro alias “Cara Cortada”, presunto asesino de Orlando Abreu , joven trabajador venezolano.

Oscar Narro fue capturado por agentes del orden en horas de la mañana . El presunto delincuente se escondía en la casa de un familiar en el distrito de La Esperanza a la altura del Camal Municipal.

Como se recuerda, “Cara Cortada” habría asesinado a sangre fría el pasado 26 de enero a Orlando Abreu, joven trabajador del mercado mayorista de Trujillo por presuntos cupos de dinero.

Según las investigaciones, Oscar Narro , quien tiene antecedentes de robo y sicariato, habría llegado al mercado para amedrentar a los comerciantes. Ahora se encuentra detenido en la Divincri de Trujillo para las investigaciones correspondientes.

«Cara cortada» es detenido con droga

La Policía Nacional informó a través de su cuenta de Twitter la captura de Oscar Narro alias “Cara Cortada” asegurando que en la detención se le halló más de 40 quetes de pasa básica de cocaína.

De acuerdo a la PNP, “Cara Cortada” se habría dedicado a la venta de drogas en la zona de La Esperanza tras su clandestinidad por el asesinato del joven venezolano.

«Tras una ardua labor de inteligencia, personal policial ubicó y capturó a un sujeto, alias Cara Cortada, quien habría disparado a un ciudadano extranjero, causándole la muerte», escribió la PNP.

Caso Orlando Abreu

El día 13 de febrero se difundió un horrible video a través de las redes sociales donde mostraban como un sujeto apodado «Cara Cortada» asesinaba de un balazo a Orlando Abreu, un joven trabajador venezolano en Trujillo.

Según las investigaciones Orlando Abreu habría sido asesinado debido a que no accedió a las extorciones de una presenta organización criminal encargada de cobrar cupos en el mercado de Trujillo.

Incluso en el video se puede escuchar como Orlando le dice a los criminales que se habían acercado a su puesto: «No les he hecho nada, no me he metido con ustedes, yo soy tranquilo», pero no les importo y fue asesinado a sangre fría.

Familia pide justicia para Orlando Abreu

Familia de Orlando Abreu exigió justicia y la máxima pena contra Oscar Narro , presunto asesino del joven trabajador. » Orlando era tranquilo, no se metía con nadie, lo asesinaron a sangre fría. Pedimos justicia», declaró la familia.

