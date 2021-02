Comerciantes redondean precios para no dar vuelto en divisas

Caracas.– La falta de billetes de baja denominación en los comercios, para dar vuelto en divisas, ha traído como consecuencia que las ventas se hagan por montos redondos, situación que le ha provocado más de un dolor de cabeza a los consumidores.

Si bien es común que los precios de todos los productos ya están establecidos en moneda estadounidense, la gente se ha quejado de que, al momento de pagar sus compras con dólares en efectivo, no recibe el vuelto de la misma forma.

«Me ha pasado en varias cadenas de supermercados, en Farmatodo y en los Día a Día. Hago compras por 17 dólares, por ejemplo, y cancelo con un billete de 20. No me regresan los tres dólares que me restan. Si el efectivo en bolívares que tienen en las registradoras les alcanza, me dan el vuelto así, pero quien pierde es uno», contó Nélida Ramírez, vecina del sector Catia, al referirse a sus experiencias recientes sobre las compras con divisas.

Yosmari Santos, otra joven de esa zona, relató a El Pitazo una situación similar que le ocurrió la semana pasada, cuando adquirió ropa íntima femenina en una tienda ubicada en la Av. Solano. «Los precios estaban bien y la oferta que difundían por Instagram era buena en verdad. Todo me salió por 11 dólares y les di 15, pero en un billete de 10 y otro de cinco. No tenían para darme los cuatro dólares de vuelto y no había manera. Tuve que pagar el dólar que faltaba por pago móvil porque no tienen punto de venta. Cuando salí, unas señoras que habían estado antes que yo me preguntaron como me había ido, tras echarles el cuento me dijeron que ellas habían visto a otros compradores cancelar con billetes de un dólar. O sea, si tenían para darme el vuelto, pero no les dio la gana», precisó.

La consecuencia inmediata de esta práctica es la compra por el monto exacto del efectivo del que se dispone en el momento. Si la gente no puede cancelar el monto faltante por punto de venta o pago móvil, algunos comerciantes ofrecen vales, en un intento de paliar la situación.

En la cadena de tiendas Traki suele suceder este tipo de situaciones. Los cajeros, si no disponen de sencillo en divisas, tratan de ofrecer un producto con el valor similar al vuelto que deben dar.

«Aunque uno reclama el vuelto en dólares, porque quien vende dólares debe dar su vuelto también de la misma manera, eso no termina en nada. Uno discute y pelea, pero no hay manera de obligar a los comerciantes a dar vuelto con el efectivo», contó Nervis Vásquez, vecino también de Catia.

Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones en las redes sociales, tal como ocurrió en una publicación de la usuaria de la red Twitter, Ninoska Torcatt, quien en su cuenta (@Ninoskax), alertó que la situación en Guarenas, por la falta de sencillo para dar vuelto en dólares, es un total martirio.

Indicó que para recibir vuelto, si cancela con un billete de 100 o 50 dólares, el consumo mínimo debe ser de 20. Igualmente, adviertió que el redondeo de los precios se hace siempre en múltiplos de 5 dólares, para que el monto sea exacto y no se vean obligados a dar la diferencia.

Pagar productos en $ #Guatire es una Tortura!

▪︎Si paga con billete de 100$ o 50$ el consumo mínimo es de 20$

▪︎Redondeo del monto siempre en múltiplo de 5$ porque no hay sencillo $

▪︎El vuelto es con productos favoreciendo al comercio.

El Pueblo sin Ley!@traffiCARACAS — Ninoska Torcatt (@Ninoskax) February 20, 2021

