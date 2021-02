Detienen a sujeto que intentó disparar a venezolano en Perú

El representante de Guaidó en Perú, Carlos Scull, informó que fue detenido el hombre que amenazó con una pistola a Oswaldo Giran, joven venezolano que trabaja como repartidor de la empresa Rappi.

“El hombre que trató de dispararle está detenido y va a dar su declaración“, informó el Scull desde la sede policial.

“Gracias a Dios no me tocó”

La agresión ocurrió en el sector San Isidro, de Lima, la tarde del sábado. Oswaldo se disponía a entregar un pedido, pero el cliente lo recibió sin camisa, alcoholizado y armado.

“Él me recibe con una pistola en la mano. Yo le dije que no podía atender el pedido así porque estaba ebrio y tenía una pistola en la mano. Me dijo que pasara, que no me iba a pasar nada. Le dije que no”, relató a los medios.

El joven repartidor venezolano pudo advertirle a un colega para que grabara con su celular y dejar registro de lo que ocurría. “Mi compañero estaba entregando un delivery al frente, le hago señas para que grabe. Él (el atacante) se me acerca, primero lanza un disparo y gracias a dios no me tocó. Luego se me acerca, me la pone en la cabeza y se le encasquilla dos veces. En lo que se le está encasquillando la pistola, me monto en la moto y me voy. Él lanza el disparo pero ya yo estaba como a 50 metros“, contó Giran.

ATENCIÓN. Hoy en Lima un señor peruano pidió comida por Rappi y al llegar y darse cuenta que el Rappi era venezolano lo recibió con un arma de fuego y le soltó dos tiros. Afortunadamente el chamo no resultó herido. pic.twitter.com/QexyAN1WXE — Junior Parra (@JuniorParra19) February 21, 2021

