La fascinante ciencia de la Inteligencia del Corazón

Culturas y religiones de todas las épocas han apuntado hacia el corazón como asiento de sabiduría y amor, y la llave para acceder a la buena vida. Siempre se nos dijo que escucháramos a nuestros corazones, que siguiéramos a nuestros corazones, y que les dejáramos guiarnos. Por muy hermoso que esto pueda sonar, muchos de nosotros no sabemos qué significa realmente. Durante décadas, una organización llamada Heartmath Institute ha descubierto la ciencia detrás de esta inteligencia del corazón. En esta infografía compartimos algunos de sus descubrimientos más fascinantes, ayudando de este modo a aclarar la niebla que rodea a este tema tan confuso para muchos. Descubrirás que la sabiduría del corazón puede transformar tu vida en múltiples formas.

La inteligencia del corazón a lo largo de la historia

EGIPTO: Los egipcios creían que el corazón era el punto de acceso a las emociones, la memoria , el alma y las fuentes superiores de conocimiento. Durante la momificación, el corazón era uno de los pocos órganos que no eran retirados del cuerpo.

GRECIA: En la antigua Grecia se depositaba un enorme valor en el rol del corazón en nuestras vidas. Filósofos como Aristóteles creían que la mente estaba situada en el corazón, asiento de toda inteligencia.

MESOPOTAMIA: Culturas ancestrales como la mesopotámica miraban al corazón como una fuente de inteligencia. Creían que el corazón era el órgano que dirigía nuestra toma de decisiones, emociones y moral.

La inteligencia del corazón y las religiones

CRISTIANISMO: El amor es un tema central en el cristianismo. El corazón es mencionado varias veces en la Biblia como la puerta para el descubrimiento de nuestra vida. En incontables representaciones, Jesús apunta a su corazón como asiento de la sabiduría.

BUDISMO: Uno de los temas nucleares del budismo es la compasión, y el cese del sufrimiento propio y de los demás. Existen varios ejercicios de respiración centrada en el corazón que los budistas utilizan para desarrollar la compasión.

HINDUISMO: El Ramayana presenta al mono sirviente Hanuman. Una de las famosas historias de este texto es la que relata cómo Hanuman abre su pecho en el lugar donde el Dios Rama y su reina residen.

El corazón en 9 hechos

El corazón empieza a latir en el feto antes de que el cerebro se haya formado.

Existe una comunicación bidireccional constante entre el cerebro y el corazón.

El corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro le envía al corazón.

El corazón emite campos electromagnéticos que cambian de acuerdo a tus emociones.

Las señales que el corazón envía al cerebro afectan centros relacionados con el pensamiento estratégico, la reactividad y la auto-regulación.

El corazón ayuda a sincronizar multitud de funciones orgánicas de modo que puedan operar en armonía las unas con las otras.

El corazón posee un sistema neuronal que puede almacenar memoria a corto y a largo plazo.

Las ondas cerebrales de la madre pueden sincronizarse con el latido del corazón de su bebé.

El campo magnético humano puede extenderse varios metros alrededor del cuerpo.

La inteligencia del corazón explicada

Electromagnetismo: El corazón irradia un campo magnético que puede extenderse varios metros alrededor del cuerpo. Para probar esto, los investigadores colocaron electrodos en un vaso de agua, y comprobaron que el latido del corazón de un participante que se hallaba cerca podía ser detectado. Los investigadores encontraron más tarde que nuestro latido del corazón puede ser detectado también por el cerebro y el corazón de las personas que nos rodean.

Comunicación emocional: El Heartmath Institute encontró que nuestras emociones están incrustadas en el campo magnético del corazón. En sus propias palabras, “este sistema de comunicación nos conecta energéticamente con los otros y nos ayuda a explicar por qué podemos sentir el estado emocional de otra persona antes de que su lenguaje corporal o su tono de voz nos indiquen o den pistas acerca de ello”.

Conexión entre corazones: Nuestros corazones se comunican energéticamente. Para estudiarlo, los investigadores conectaron dispositivos que miden la Variabilidad del Rimo Cardíaco a un niño de 12 años llamado Josh y a su perra Mabel. Cuando Josh entraba en la habitación en la que Mabel se encontraba, le pidieron que enviara sentimientos de amor hacia su perra. Los datos mostraron que sus ritmos cardíacos se sincronizaron. Este mismo fenómeno fue estudiado con una madre y su bebé, y con parejas durmiendo juntas.

El cerebro del corazón: Los neurocardiólogos han descubierto que el corazón posee su propio sistema nervioso, llamado el “cerebro del corazón”. Tiene más de 40.000 neuronas y puede sentir, procesar información, tomar decisiones y memorizar. Además, crea y secreta varias hormonas y neurotransmisores que afectan una amplia variedad de funciones orgánicas. Una de estas hormonas es la oxitocina, típicamente descrita como la hormona del amor y los lazos afectivos.

Comunicación con el cerebro: El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. De acuerdo al Heartmath Institute, “el corazón envía información al cerebro y al cuerpo sirviéndose de, al menos, 4 vías: comunicación neuronal (a través de vías ascendentes en el sistema nervioso autónomo); comunicación biofísica (ondas de presión a través del pulso); mensajería bioquímica (las hormonas secretadas en el corazón); y finalmente a través del campo electromagnético creado por el corazón”.

Coherencia: La coherencia surge cuando dos o más sistemas rítmicos corporales se sincronizan y operan a la misma frecuencia. Esto puede incluir nuestros ritmos respiratorios, ritmos cardíacos y actividad rítmica entre cerebro y corazón. Altos grados de coherencia han sido asociados con un incremento en el equilibrio emocional, estabilidad, intuición, funcionamiento mental óptimo, mejor memoria, mayor focalización y un descenso en los niveles de presión arterial.

Variabilidad del ritmo cardíaco: Una de las mejores formas de medir la coherencia del corazón es utilizando dispositivos que miden la variabilidad del ritmo cardíaco (VRC). Mientras que el ritmo cardíaco cuenta el número de veces que el corazón late por minuto, la VRC mide las variaciones, en tiempo, entre los pares de latidos. Emociones positivas como amor, compasión y apreciación están vinculadas a un patrón de VRC más coherente, mientras que las emociones negativas como estrés, ansiedad, ira y miedo están vinculadas a un patrón de VRC errático e incoherente.

Intuición del corazón: El Heartmath Institute ha realizado fascinantes descubrimientos en relación al papel del corazón en la intuición. En un estudio, se les pidió a los participantes que presionaran un botón. Una computadora mostraba entonces una imagen que generaba una respuesta de calma. El estudio mostró que corazón y cerebro respondían a las imágenes antes de que se mostraran. El corazón respondió incluso antes que el cerebro, sugiriendo de este modo que envió señales neutrales al cerebro antes de que este respondiera a los estímulos.

Desarrollando la intuición del corazón: En el estudio del anterior punto, los investigadores encontraron que cuando los participantes estaban, antes del experimento, en un estado de coherencia, las señales enviadas desde el corazón hacia el cerebro eran mucho más fuertes. Esto sugiere que altos grados de coherencia nos permiten contactar de una forma mucho más profunda con la información intuitiva que emana del corazón.

Formas demostradas de desarrollar la inteligencia del corazón

Diario de gratitud: aquí te enseñamos cómo

Respiración centrada en el corazón

Meditaciones en la bondad y la compasión

* En nuestros programas y contenidos exclusivos para suscriptores encontrarás meditaciones en la bondad y la compasión y respiraciones centradas en el corazón. Haz click aquí para conocer más.

Fuentes

Información extraída del libro Heart Intelligence: Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart

Infografía creada por warrior.do

Traducción de Mindful Science