¡Se acabó todo! Kim Kardashian pidió el divorcio a Kanye West

Los documentos de divorcio se presentaron un mes antes del estreno de la última temporada de «Keeping Up with the Kardashians»

La empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian solicitó el viernes el divorcio del rapero Kanye West, después de casi siete años de matrimonio y meses de rumores de que su ruptura amorosa.

Representantes de la Corte Superior de Los Ángeles y de Kardashian, de 40 años de edad, dijeron que había presentado los documentos de divorcio.

Personas cercanas a la pareja aseguran que la separación es amistosa y que la empresaria había pedido la custodia compartida de los cuatro hijos de la pareja.

Kardashian, quien se hizo un nombre en la serie de telerrealidad «Keeping Up with the Kardashians», se casó con West, de 43 años, en mayo de 2014, convirtiéndolas en una de las parejas de celebridades más comentadas en Hollywood y conocida popularmente como «Kimye».

La relación ya poco convencional de la pareja se tensó el año pasado cuando West, que sufre de trastorno bipolar, hizo una campaña infructuosa marcada por declaraciones erráticas para ser elegido presidente de Estados Unidos en el marco de su autodenominada Fiesta de cumpleaños, refirió Reuters.

En julio, Kardashian emitió un comunicado en el que instaba a compasión por los problemas de salud mental de West después de que borró rápidamente un tweet en el que decía que había estado tratando de divorciarse de ella durante meses.

La pareja se separó aún más con el 21 veces ganador del Grammy pasando la mayor parte de su tiempo en su rancho en Wyoming y Kardashian permaneciendo en su mansión Calabasas en las afueras de Los Ángeles.

Kardashian, quien se está preparando para ser abogada de justicia social, ganó dinero a través de su serie de televisión, como influyente en las redes sociales y desarrollando una línea lucrativa de cosméticos y prendas de base.

TMZ informó que los artistas tenían un acuerdo prenupcial y que las discusiones sobre un acuerdo de propiedad estaban muy avanzadas.

