Un profesor de la UCAB ganará hasta 400 dólares desde mayo por el aumento en la UC

El rector de la UCAB, el padre José Virtuoso, explicó que el aumento de la Unidad de Crédito (UC) permitirá aumentar el salario a los profesores que estaban «muy rezagados» debido a la inflación que vive el país desde hace 7 años. Aseveró que para agosto, cuando finaliza el segundo semestre, un profesor fijo a tiempo completo percibirá aproximadamente 400 dólares mensuales.

En entrevista exclusiva concedida a ND, Virtuoso destacó que los profesores y empleados son pilar fundamental del campus y reconoció que ahora los sueldos de profesores están por debajo de lo que debe ganar un docente de la UCAB, universidad reconocida internacionalmente por su alta calidad académica.

– Usted ha dicho que el aumento en la UC, servirá para beneficiar a los trabajadores y profesores. ¿Cuánto gana un profesor de la UCAB y de cuánto podría ser el aumento para el mes de abril?

– Cuánto gana depende del escalafón y el número de horas que cumpla dentro de la universidad, pero lo cierto es que en este momento -pese a que hemos venido haciendo incrementos importantes- están muy rezagados. Un profesor de tiempo completo, escalafón medio puede estar ganando unos 200 dólares.

– Ahora, eso es un sueldo muy rezagado, porque si la persona tiene que echar gasolina para ir y venir a la universidad para cumplir con un régimen semipresencial, casi las tres cuartas partes del sueldo se le irán en comprar combustible. Por esta razón, nosotros necesitamos remunerar adecuadamente a profesores, trabajadores, técnicos, etc. Hemos previsto hacer incremento de alrededor el 50% para el mes de marzo y abril (unos 300 dólares) cuando aún no hayan entrado los recursos. Pero en mayo podríamos hacer un incremento del 100% (400 dólares). Es decir, que para cuando finalice el semestre, en agosto, un docente de escalafón medio y tiempo completo, podrá cobrar aproximadamente 400 dólares.

En este orden de ideas, Virtuoso, enfatizó que esto permitirá «equilibrar» el sueldo, pese a que siempre estarán «por debajo de la inflación, la cual se come todo».

«Pero este aumento nos pondrá en una posición de mayor capacidad de respuesta. Hay que entender que una universidad no vende espagueti, no vende harina, una universidad ofrece conocimiento y esto depende del talento para producirlo. Depende de la calidad investigativa del profesor, del talento profesional y eso, lamentablemente, cuesta dinero porque si no los docentes dirán: mira prefiero usar mi talento en otra cosa que dar clases porque con ese sueldo me muero de hambre».

«Esto es lo que ha pasado con nuestras universidades de gestión pública, aunque tienen muy alto nivel se han visto desmejoradas debido a estas políticas demoledoras de precio y salarios. Muchos de sus docentes han dicho que se dedicarán a otras cosas donde tengan mayor beneficio», lamentó.

Al ser consultado sobre si la UCAB abrirá sus puertas a los estudiantes, respondió que planean ir a un régimen «semipresencial» y que se ajustarán a lo que indique el Ministerio de Educación Universitaria.

«Nosotros tenemos previsto no ir a clases presenciales totales, porque no solo es la pandemia, sino una emergencia humanitaria compleja y depende de lo que la legislación oficial dictamine y depende de la disponibilidad de empleados, profesores y la situación de la pandemia para esos meses. Pero, si nos gustaría avanzar a un régimen semipresencial, donde al menos una parte de las actividades académicas y docentes puedan ser presencial», aseveró.

La calidad educativa de la UCAB está certificada según los estándares mundiales. En 2019, subió al puesto 74 entre las 100 mejores universidades de América Latina, según el QS Latin American University Ranking. En Venezuela, la UCAB es la N° 1 de las privadas y la N° 3 del cuadro nacional.

En medio de la pandemia, la UCAB ha tenido que adaptarse a las actividades online como las demás universidades del mundo. En este sentido, Virtuoso expresó que los docentes ucabistas han empleado «mucha mística y mucho esfuerzo» para lograr los objetivos y seguir dando educación de calidad a sus estudiantes.

«Hace apenas 3 o 4 días, fue galardonada nuestra delegación estudiantil que participó en la competencia de la ONU convocada por la Universidad de Harvard, donde participaron más de 200 universidades y más de 1.800 estudiantes de 4 continentes. La UCAB quedó como la mejor delegación internacional y es la octava vez que lo conseguimos», dijo orgulloso.

«Este es un signo más, y hay muchas cosas más que nos reconocen como una universidad de alto nivel. Estamos entre las 70 mejores universidades reconocidas de América latina por nuestro nivel académico. ¿Cómo se sostiene todo esto?», cuestionó. «El principal reto en pandemia ha sido mantener la mística, mantener el espíritu de trabajo, la ilusión por el aporte, los profesores han tratado de dar lo mejor de sí y creo que lo han logrado», afirmó.

Becatón

Este viernes 26 de febrero, la UCAB realizará el Becatón «para apoyar su programa de ayuda económica estudiantil».

Con esta actividad de donación, que se transmitirá el 26 de febrero por radio y TV por internet, la universidad buscará recaudar recursos que contribuyan a financiar parte del sistema de becas que atiende a más de 40 % de su alumnado.

El rector calificó la iniciativa como “fundamental”, ante el contexto de hiperinflación y el “obligatorio ajuste del costo de la matrícula” que hizo la universidad. La meta mínima de recaudación es de 150 mil dólares e invitó a todo el que quiera aportar a buscar la información disponible en el portal de la universidad.

Asimismo, reiteró que la UCAB mantendrá su política de becas para todos los estudiantes. «Más del 40% de nuestros alumnos disfruta de alguna forma de descuento. Esto significa que alrededor del 70% de la matrícula está financiada. Vamos a seguir dando subsidios a nuestros estudiantes».

Informó que la primera semana de marzo estará disponible el proceso de solicitud de becas para quienes ya la tengan y necesiten renovarla o para los estudiantes que necesiten solicitar el apoyo económico por primera vez. «La universidad tiene un compromiso con los estudiantes que están dentro de la universidad y lo vamos a mantener».

La Universidad Católica Andrés Bello aumentó el costo de la Unidad de Crédito (UC) a 10 dólares, con este incremento el semestre de 26 UC costará entre 1.300 y 1.600 dólares.

A través de un comunicado en su página de Twitter, la UCAB informó que a partir de este 12 de febrero de 2021 aumentará el costo de la UC, para poder garantizar las operaciones dentro del campus. «En la UCAB como en otras universidades, la mayor parte de los costos de funcionamiento (más del 80%) está asociada con la remuneración de los trabajadores, de modo que el ajuste de los precios tiene como único propósito intentar mejorar las condiciones de trabajo de nuestros docentes y el resto del personal que hace posible la prestación de nuestros servicios», explicó.