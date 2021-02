Adriana Azzi: Horóscopo del 22 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 22 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Éxitos.

Número de suerte: 417

Te alejas de alguien especial con mucha tristeza. Cuidado con viajes de noche por carretera. Te contactas con personas del extranjero. Nuevas ideas. Cuidado con decisiones que no son las correctas. Alegrías en tu entorno familiar. Algo con un espejo. No cuentes lo que haces.

Trabajo: Seguirás tus ideas originales en un negocio. Se activa los negocios con algo de alimentos.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Vencerás obstáculos. Algo con rutina de ejercicios. No regales tu amor no lo ofrezcas.

Parejas: Cancela deuda no dejes que nada se acumule. Sale el sol a tu vida y camino.

Solteros: Debes descansar un poco más. Cuidado con algo que se rompe en la casa. Compra de ropa.

Mujer: Alegrías. Salud disfrute en la calle con amigos del pasado. Algo con cuenta bancaria que debes atender. .

Hombre: Cambios en lo laboral y tomas una decisión donde serás radical. Algo con libros.

Consejo: Debes querer a los demás, con defectos y virtudes.

Tauro

Palabra clave: Control.

Número de suerte: 982

Compras de obsequios por visitas que haces. Algo con una poesía. Tendrás más de lo que esperas. Hecho curioso con un correo. Responsabilidades. Algo con un mito o palabra que será algo fuera de la rutina. Fiestas. Nuevos negocio con un familiar. Mujer amorosa a tu lado. Celebraciones.

Trabajo: Llega el momento de ver lo que está viejo o merece un cambio en la parte laboral.

Salud: Cambio de médico.

Amor: No ofrezcas lo que no vas a cumplir con una persona muy querida. Asistes a una iglesia.

Parejas: Sale el sol en tu vida. Controla las crisis atrás. Deja el encierro. Te vas del país.

Solteros: Nuevas decepciones de personas cercanas. Sale el sol. Algo por documentos.

Mujer: Estarás pendiente por problemas de salud de tu familia. Cambio en lo económico para mejor.

Hombre: Malas acciones. No discutas en tu casa. Cuídate de una persona que no te da buena vibra.

Consejo: Pon empeño en los sueños.

Géminis

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 753

Nuevos negocio no cuentes nada. Ten más disciplina. No quieres aceptar el perdón a una persona que te hizo daño. No puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo. Debes cumplir con tus responsabilidades. Debes hacerte un chequeo médico general. Celebras cumpleaños de niño.

Trabajo: No puedes evitar gastos. Sabrás administrar los gastos en este inicio de año para que la empresa siga a flote.

Salud: Problemas hormonales.

Amor: Debes ayudar más a tu pareja. Te sientes feliz por lo que haces. el amor te llena.

Parejas: Habla con claridad. Debes regular las salidas de tus hijos en la casa. Nuevos tratamientos.

Solteros: Te asocias con personas por negocios o proyectos económicos. Nuevas ideas.

Mujer: Cambio de reglas que te molesta. No permitas que nadie se meta en tu relación. Problemas personales.

Hombre: Nuevos servicios que prestas. Tendrás objetivos claros. Asume tu responsabilidad.

Consejo: Ten seguridad en lo que dices.

Cancer

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 919

Necesitarás apoyo para terminar un proyecto. Inventiva y creatividad activada. Cambios de nombre que te sorprende. Los problemas de salud mejoran ten constancia. Mucha molestia por mentiras. Compra de libros. La estrella te acompaña en este día. Cuídate de traiciones.

Trabajo: Levanta tu autoestima. Trabajaras por familiar que te trae progreso. Interese financieros.

Salud: Cuidado con las cenas en exceso.

Amor: Deseos cumplidos. Tus palabras serán importantes por tus sentimientos en una reunión.

Parejas: Estarás orgulloso (a) por tus hijos. Nuevos deseos. Se mejora una condición física.

Solteros: Nuevos aprendizajes. Estás seguro que cuentas con un familiar cercano mujer.

Mujer: Acuérdate de tus responsabilidades. Nuevos proyectos. Viajes ´por paseos en familia.

Hombre: Debes decretar cosas positivas en tu vida. Mejora lo económico. Evolución.

Consejo: Nada será imposible si te lo propones.

Leo

Palabra clave: Risa.

Número de suerte: 317

Debes tener disciplina y constancia en lo que quieres. Tiendes a entregar mucho de ti a tus amigos y pareja. Cuidado con las traiciones. El amor en la vida puede ser muy importante pero cuidado. Invitación a comer. Caminos abiertos para el inicio de un negocio. Se activa la prosperidad.

Trabajo: Oportunidades que no puedes perder. Brillas en un sitio de muchas oficinas. Buenos inicios.

Salud: Vitalidad.

Amor: Estás pensando cómo hacer para mejorar la vida por el amor que sientes por una persona.

Parejas: Indecisiones pero adelante todo sale bien. Te reúnes por negocios. Invitación a disfrute.

Solteros: Estarás en la lucha por el bienestar de tu familia. Inicias una dieta por salud. Se activa el amor en sitio de agua.

Mujer: Todo lo que inicies esta en positivo. Recibes un dinero. Llamadas telefónicas. Inicias tu propia empresa. Evolución.

Hombre: Buscas equilibrio. Tu pareja te invita de paseos o sitios de mucho verde y jardines.

Consejo: Recoges lo que sembraste.

Virgo

Palabra clave: Sinceridad.

Número de suerte: 530

Debes ser agradecido (a). Mujer que será clave en tu entorno laboral. Iras a un sitio que conocerás. Un extraño que llega a tu casa. Debes disfrutar la vida no puedes vivir así. Buscas un libro. Deja de quejarte. Tristeza por mascota. Aléjate de personas que te hieren. Te regalan un libro.

Trabajo: Compra de algo para tu empleo. Dinero que llega a tus manos. Te llaman de un empleo.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Deja las molestias, no te disgustes. Debes pensar bien lo que haces o dices. Un nuevo amor.

Parejas: No abandones a tu pareja ya que llega otro y te la enamora. No olvides tus raíces.

Solteros: Progresos con muchas sacrificios. Algo con viaje. Cuídate de personas malintencionadas.

Mujer: Cambio de vida. Alegrías. Dinero. Te llega tu comodidad. Nuevos tratamientos.

Hombre: Sales de compromisos poco a poco. Llegas a una situación de salud de cuidado.

Consejo: Defiende tu verdad y tus derechos.

Libra

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 700

Armonía. Se activa el amor. Celebraciones. Cuidado con persona que te falla o te quita un dinero. Reunión de padres y te ayudan. cambios en lo que haces. No sufras más por algo que no es para ti. Ventas pendientes de bienes. Cuidado con gastos excesivos. Conoces a alguien especial.

Trabajo: Te exigen cambio repentino, que te molesta pero debes hacerlo. Hablaras claro con un jefe.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Hombre o padre cerca de ti que te da algo importante él te ama. Escucha y aprende del que sabe.

Parejas: Nuevo amor. Está contigo una mujer muy inteligente y generosa que maneja bien la administración.

Solteros: Abundancia prosperidad, ayudaras a personas sin esperar nada. Deseos realizados.

Mujer: Cambios que llegan a tu vida por una persona que te da la mano. Viajes y mudanzas.

Hombre: Nuevas relaciones. Cambio de empleo. Paseos por sitio verdes con buena compañía.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.

Escorpio

Palabra clave: Exuberancia

Número de suerte: 549

Se aclara algo que quieres. No des dinero de más. Sientes que tú haces todo y nadie ayuda. Los nuevos proyectos están muy lentos. Ponte metas. Logros. Todo llega y sale bien si pones empeño. Debes buscar la paz. Reflexiones. Te alejas de personas complicadas. Responsabilidad total.

Trabajo: Aplica tu intuición en lo económico. Te llaman o te buscan por un empleo. Nuevas ideas.

Salud: Todo bien.

Amor: Inicias una relación que será duradera y con mucho amor. Buenas energías en este día.

Parejas: Utiliza la intuición debes hacer cambios necesarios en tu forma de pensar y hacer las cosas.

Solteros: Tendrás mucha fuerza de voluntad y utilizas la intuición para vencer los enemigos.

Mujer: Un nuevo amor pero el pasado está presente y no olvidas necesidad de cambios.

Hombre: Te vas de un lugar sin saber si regresas. Amigo que le pides ayuda y te la da, sin esperar a nada.

Consejo: Haz una limpieza espiritual.

Sagitario

Palabra clave: Necesitar.

Número de suerte: 930

Te vas por tu lado y tu pareja también. Alejamientos. Revisa tu cuarto bien. Reunión de amigos con nuevos ofrecimientos. Negocios. Reconciliación. Firmas. Compra y venta. Fiesta con alegrías. Evita discutir. Invitación al cine. Cuidado con las pérdidas. Te cancelan una deuda pendiente.

Trabajo: Ideas que pones en prácticas y te dará ganancias. Algo con una feria que asistes.

Salud: Malestar en la boca.

Amor: Es el momento de actuar. Buena suerte. Debes ser más optimista en lo que haces.

Parejas: Mensajes importante que debes atender ya que te trae beneficios. Vas a una tienda especial.

Solteros: Terminas con una actividad e inicias otras. Triunfos y logros. Enfrentas un problema y vences.

Mujer: Cuidado con el odio y los malos deseos, no logras nada ten calma todo pasa.

Hombre: La venganza no es buena querido amigo, pon orden en la vida y no sigas en peleas.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Capricornio

Palabra clave: Copas.

Número de suerte: 225

No dejes a un lado tus necesidades personales. Aprende de tus errores. Debes tomar lo que tienes o te están entregando. Una situación que se aclara y sales adelante. Éxito asegurado. Algo con una amiga del pasado. Sorpresas en tu casa con personas del extranjero. Compromisos.

Trabajo: Serás el guía de muchas personas en lo laboral. Familia que te pide ayuda por empleo.

Salud: Virosis.

Amor: Llega a tu vida una persona que te quiere pero en lo paternal y te da concejo en lo que quieres.

Parejas: Logros y triunfos con tu pareja en lo económico. Inicias un negocio. Buenas noticias.

Solteros: Te llega un mensaje importante. Reuniones familiares con triunfos y buenos deseos para tu familia.

Mujer: Cambios que llegan a tu vida y debes aceptar. Deja el pasado y llega una nueva vida.

Hombre: Cuidado con embarazos. Un nuevo negocio en positivo. Alegrías. En la familia nacimientos.

Consejo: No te alejes de los que te quieren.

Acuario

Palabra clave: Ciclo.

Número de suerte: 377

Debes hacer exámenes. Deja el pasado el mañana será mejor. Personas que creen en ti no defraudes. Amigos que te buscan y confían en ti. Madre pendiente de ti. Deja el pasado de nuevo. No te molestes con la familia. Algo con estudios que debes solucionar. Le das un nuevo sentido a la vida.

Trabajo: Inicias nuevas profesiones. Algo con una empresa que no existe. Firmas que se concreta.

Salud: Insomnio.

Amor: Se activa el amor. Nuevas relaciones con personas cercanas que no tratabas o tenías vida social.

Parejas: Buenas noticias. Cambios en una oferta que te dan de un negocio importante

Solteros: Éxitos logros y triunfos que logras con un grupo político importante.

Mujer: Recibes bendiciones por el logro obtenido en lo laboral y económico. Compra de vivienda.

Hombre: Viajes a otra ciudad por cambios que quieres hacer. Mudanzas y logros. Llamadas importantes.

Consejo: Se activa la abundancia, aprovecha las oportunidades.

Piscis

Palabra clave: Transición.

Número de suerte: 560

Despertar emocional. Objetivos. Claros. Compromiso pendiente. Buscas apoyo en personas extrañas. Concretas una situación económica. Prepárate para enfrentamientos con hombres. Sueños hechos realidad. Hoy conoces a nuevas personas. Cambias de opinión de algo. Invitaciones.

Trabajo: Deja el miedo y la inseguridad. Grandes éxito en este inicio de año. Ganancias y reconocimientos que te llega.

Salud: Tristeza que te trae decaimiento.

Amor: Las cosas se ponen en movimiento en lo amoroso. Viaje con tu pareja. Caminos abiertos.

Parejas: Vences una situación. Personas jóvenes que te buscan para pedirte ayuda económica.

Solteros: Alegrías con alguien especial. Caminos abiertos. Nuevas ideas. Reconciliación con alguien querido.

Mujer: Invitación a viajar. Ten calma y paciencia se más discreta en lo que dices o haces. Te vas de paseo.

Hombre: Nacimientos. El poder en tus manos. Inicias algo nuevo. Mujer amiga que te busca.

Consejo: Ríe, vive disfruta la vida.

