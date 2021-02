ALAV pide reglas claras en torno a reactivación de vuelos

Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela informó que quien tenía un boleto de regreso para esta semana no podrá viajar porque se decretó cuarentena radical y las operaciones están suspendidas, según informó en entrevista con Román Losinski para el Circuito Éxitos.

En ese sentido, dijo que la aviación necesita reglas de juego claras donde no haya confusión, donde el pasajero pueda programar y las líneas aéreas puedan programar sus vuelos, no sujetos a una semana si, una semana no, sino de manera constante, afirmó.

El pasajero “tiene que esperar hasta la semana que viene que será flexible y reprogramar su vuelo con la línea aérea con la cual ha adquirido su boleto, es una situación difícil para todos para las líneas aéreas y también para los pasajeros”.

Las líneas están volando limitadamente. Lo que se necesita es que se autoricen suficientes operaciones porque hay demanda, afirmó.

En los carnavales demostraron que hay una demanda importante e interesante de que las personas quiere viajar o necesita viajar.

Insistió en que esperan que Semana Santa sea mejor que carnavales “que fue un respiro”.

Semana Santa con tiempo suficiente puede organizarse y los hoteles pueden recibir más viajeros y las líneas aéreas pueden transportar más personas, es muy importante, insistió.

