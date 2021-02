emprendimiento venezolano que rompe esquemas en Perú

Rally Carwash Ica es el emprendimiento de Victor, un venezolano que llegó hace seis años a Perú para aprovechar las oportunidades de crecer y formar una nueva vida tras haber dejado su país natal.

Victor, quien pidió resguardar su apellido, contó a El Pitazo que al llegar a Perú comenzó a trabajar en diversas actividades hasta que tuvo la oportunidad de invertir en un negocio propio cuatro años después.

«En vista de que no podía ejercer aquí mi carrera de ingeniería industrial, por el tema de los papeles, me tomó un poco de tiempo ponerme al día con todo. Comencé a buscar algo que hacer hasta que se me presentó la oportunidad de ver un local que antiguamente era un auto lavado«, dijo.

El venezolano decidió realizar un estudio de mercado sobre los auto lavados que habían en la ciudad de Ica, en el centro sur de Perú, y tomó la decisión de comenzar uno propio, pero que cubriera más necesidades.

«Me di cuenta que todos los auto lavados que habían en la ciudad eran iguales, todos competían con precios bajos, yo en vista de esa debilidad, lo convertí en mi fortaleza. Quise hacer algo donde mi meta fuera calidad de servicio, productos de primera calidad, atención personalizada, seguridad, amabilidad y cordialidad», cuenta.

Rally Carwash Ica no es solo un auto lavado, también ofrece a sus clientes trabajos de restauración de autos y personalización de vehículos. «Nuestros proyectos han llegado a otro nivel, ya no somos un simple auto lavado«.

Oportunidad para venezolanos y peruanos

El emprendimiento de Victor fue creciendo y evolucionando hasta que logró incluir productos y servicios nuevos que hacían el trabajo más completo y de calidad. Incluso creando alianzas con otras empresas del sector automotor peruano.

Con el crecimiento de su empresa, se crearon fuentes de empleo que ayudaron a otros venezolanos a insertarse en el mundo laboral y que llegaban en busca de una oportunidad en un país desconocido para ellos. También a peruanos que buscaban empleo.

«Llegaban tocando la puerta para preguntar si habían empleos disponibles y si necesitaba personal. Cuando los entrevistaba siempre me decían ‘soy administrador’, ‘soy ingeniero’, ‘soy carpintero’, ‘soy abogado‘, ‘soy médico’, he tenido de todo», expresó.

Para Victor nunca fue un impedimento el hecho de que alguien llegara sin experiencia en autos. En la empresa les ofrece capacitación a los integrantes nuevos del equipo. «Muchos nuca habían trabajando con autos, pero simplemente con tener buena actitud, ser amables, decentes; ya con eso se les abrían las puertas. No importa que no tuvieran experiencia, aquí se les capacita, se les enseña», expuso.

Actualmente Rally Carwash Ica cuenta con un equipo conformado por cuatro venezolanos y un peruano, todos con edades comprendidas entre 24 y 34 años. «Hoy en día tengo un equipo de trabajo establecido, donde el que menos tiempo tiene trabajando conmigo tiene ocho meses. Son personas preparadas, que han sido capacitadas en diferentes áreas», dijo.

«He tenido jóvenes de 20 y 25 años que han llegado con miedo, sin saber a donde ir o qué hacer. Han llegado al Perú con sus padres buscando empleo y aquí se les abre las puertas. Muchas de las personas que han trabajado conmigo tenían como destino otros países por lo que trabajan por un tiempo y cuando reunían el dinero seguían su camino. Me llena de alegría el saber que pude ayudar a alguien dándole el dinero que necesitaba y que se llevan un conocimiento más, algo que pueden aplicar en cualquier otro lugar», expresó el venezolano.

