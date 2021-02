España | Los violentos seguidores de Hasél vuelven a atacar a los Mossos en Barcelona

Nueva noche de disturbios en Barcelona por la detención del delincuente Pablo Hasél. Aunque de menor intensidad que en las anteriores jornadas, un grupo de unas 700 personas se ha concentrado bajo la lluvia en la ciudad condal en una nueva noche de incidentes.

La tibieza de la Generalitat a la hora de condenar los actos vandálicos y la violencia que ha asolado barrios como el de Gracia, ha provocado que los encapuchados violentos vuelvan a salir envalentonados a la calle. Alentados por Podemos y, especialmente, por su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, los violentos saqueadores han vuelto a las protestas.

Los manifestantes, convocados por los CDR, se han concentrado a partir de las 19 horas en el Arc de Triomf de Barcelona –la mayoría refugiados de la lluvia bajo el arco del monumento–, han gritado lemas como ‘Catalunya antifeixista’ y ‘Libertad Pablo Hasél’ y algunos han rapeado con un micrófono.

Después han avanzado por el Passeig Lluís Companys en dirección sur, siguiendo por el Passeig Picasso y la Avinguda del Marquès de l’Argentera, gritando lemas como ‘Mossos d’Esquadra torturadores’, hasta llegar a la Jefatura de Policía, en la Vía Laietana.

Allí, los manifestantes han lanzado varios objetos contundentes contra el edificio y las furgonetas policiales que lo custodian, como piedras, cristales y latas de bebida, y han cantado consignas contra los agentes.

Tras varios avisos de intervención policial de los Mossos, los manifestantes se han ido del lugar sin que haya habido cargas policiales, y han marchado por varias calles de Ciutat Vella.

Echenique no condena la violencia

Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, ha evitado condenar explícitamente las protestas violentas que se han organizado desde hace varios días en apoyo a Pablo Hasél, el rapero condenado por reiterado enaltecimiento del terrorismo. Hasta en tres ocasiones ha eludido condenar esta violencia durante una entrevista concedida al programa Las cosas claras de TVE.

«No solamente yo, todo el mundo. Es un debate falso», se ha limitado a contestar el dirigente del partido morado a la pregunta de si condenaba los disturbios que están provocando agresiones a los agentes policiales, destrozos del mobiliario urbano y el pillaje en los comercios.

Jesús Cintora, presentador del programa, le ha insistido en esta cuestión a Echenique hasta en tres ocasiones, pero el portavoz de la formación de Pablo Iglesias ha divagado en su respuesta para evitar una condena explícita.

El momento ha transcurrido de la siguiente manera:

Jesús Cintora: «Le hago una pregunta que es muy directa y muy concisa, puede tener una respuesta sencilla: ¿usted condena la violencia que estamos viendo estos días?».

Pablo Echenique: «Todo el mundo, no solamente yo. Es un falso debate que se exija al presidente del Gobierno salir a decir que le parece mal que se quemen contenedores, me parece una ridiculez. ¿Qué pasa, se sospecha que el presidente vuelva a estar a favor? Es absurdo, es un debate ridículo».

Cintora: «Estará conmigo, señor Echenique, en que alguien podría pensar precisamente por no ser claro en decir ‘condeno la violencia’, se está dando pie a que el tiempo se pierda en eso. Mi pregunta era muy sencilla: ¿usted condena la violencia que estamos viendo en los últimos días?».

Echenique: «Todo el mundo, claro. Yo, el señor que ha salido antes representando a los comerciantes, el presidente del Gobierno… seguramente el 99% del pueblo español, es un falso debate».

Cintora: «Yo creo, señor Echenique, que no todo el mundo condena la violencia».

Echenique: «Hay una minoría. Seguramente habrá una minoría pequeña que está a favor de que se quemen contenedores. Pero sinceramente, yo creo que si el CIS pregunta si la gente está a favor de que se quemen contenedores, pues seguramente un 99% de la opinión pública española contestaríamos que no. No hay un debate ahí, es un debate falso. Todos los partidos políticos, a lo mejor excepto Vox, que se hace fotos frente a estatuas vandalizadas, pero todo el resto de partidos políticos no nos gusta ese tipo de acciones, es evidente».