México | SEMAR participó en la regata ‘Wesmex’ en el Bicentenario de la Armada de México

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó este domingo que personal Naval participa en la Regata Internacional “WesMex” en Puerto Vallarta, Jalisco, en el marco de los 200 años de la Armada de México.

A dicha competencia internacional participaron 75 atletas desde el pasado 18 de febrero, teniendo como sede el club de yates “Vallarta Yacht Club” ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit y que de manera exitosa concluyó hoy.

En citada actividad deportiva participaron Atletas Navales y nueve niños del Equipo de Vela de la Institución, con veleros de diferentes clases, además de personal civil de este país y de otras naciones como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Perú, en un evento deportivo que se desarrolló en nueve categorías:

1. Optimist Principiantes

2. Optimist Femenil

3. Optimist Overall

4. Optimist B

5. Optimist C

6. Laser Standard

7. Laser Radial Overall

8. Laser Radial Femenil

9. IQFOIL

La SEMAR destacó que en la Regata WesMex “Bicentenario de la Armada de México” se contó también con la participación de atletas de alto rendimiento de MARINA, tales como Cristina Ortiz Vivas, Yanic Arno Gentry Torfer y la seleccionada olímpica Elena Oetling Ramírez.

Así como el Equipo de Vela Infantil-Juvenil de Marina, perteneciente al Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela Vallarta (CENCAVELA), cuya base se alberga en las instalaciones del Mando Naval en Puerto Vallarta, con la misión de adiestrar y capacitar en el deporte de la vela al personal de MARINA y a personal civil de 6 y 18 años de edad.

En este sentido, un acto inherente a las competencias es la premiación, por ello, por conducto de la Octava Zona Naval con apoyo del Comité Organizador de la Regata WesMex, se llevó a cabo una significativa ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a los participantes de la Regata.

Destacando que estas actividades deportivas se desarrollaron en apego a los lineamientos establecidos por las autoridades de salud, en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

Finalmente la Armada de México, señaló que:

“La celebración de este Bicentenario se remonta a los inicios del México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México”.