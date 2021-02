ONG ofrece ayuda a familias de las víctimas de violaciones a los DD. HH.

Caracas.- Rosa Orozco, directora ejecutiva y fundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recuerda que la organización busca ayudar a personas víctimas de la represión en las protestas o de violaciones a los derechos humanos. El objetico es que se haga justicia como ella lo logró tras la condena de dos militares que asesinaron a su hija, Geraldin Moreno.

“En la organización trabajamos alineados con la víctima, es un equipo integrado que siente y entiende ese dolor; nuestra tarea es estar al lado de quienes claman justicia, acompañar a las familias de todas las personas que murieron por levantar la voz por este país”, dice Orozco en una nota de prensa de la ONG de este 22 de febrero.

La muerte de Geraldin a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hizo de Orozco una mujer cercana al sufrimiento de terceros y junto a otras víctimas de la represión, decidió fundar dicha organización.

“Me propongo seguir apoyando a todos quienes no han logrado justicia. Sin justicia no podremos seguir adelante. El día que yo perdoné a los militares que asesinaron a mi hija, me sentí liberada. El perdón es interno, personal, y no significa renunciar a la justicia”, subraya en la nota de la ONG.

Ella logró llevar ante la justicia a dos de los funcionarios que asesinaron a su hija, Francisco Caridad Barroso y Alvin Bonilla Rojas, condenados a 30 años de prisión y 16 años con 6 meses, respectivamente. No obstante, sostiene que no ha abandonado las diligencias para enjuiciar al resto de los funcionarios que el 19 de febrero de 2014 dieron la orden o participaron en el ataque a Geraldín Moreno.

“Son 18 funcionarios en la línea de mando que están libres, cuyos expedientes fueron pasados a la fiscalía para la preliminar de juicio, pero siguen engavetados», comentó sobre el caso de su hija.

Exigir justicia

Como cada 22 de febrero, este año Rosa Orozco acudirá ante el Ministerio Público a exigir justicia para Geraldin Moreno y todas las víctimas de la violencia represora, cifradas en 332 desde las protestas de 2014, de acuerdo con datos de JEP.

En horas de la tarde, a las 5:30, asistirá a la oración de un rosario en el parque que lleva el nombre de su hija, en la urbanización Tazajal del municipio Naguanagua, estado Carabobo, donde también será recordada Génesis Carmona, otra venezolana asesinada en 2014.

Museo para las víctimas

La directora ejecutiva de JEP logró también, en su afán por la justicia, crear de forma virtual un «Museo de la Memoria y la Represión«, un tributo a los venezolanos caídos durante las protestas.

“Yo siempre he querido hacer un museo en el estado Carabobo, en un espacio físico, pero como no se ha podido, decidimos hacerlo de forma virtual. Es el primero de su tipo aquí en Venezuela y se alimenta constantemente con la información que nos brindan las familias. Esa memoria no se puede perder, es lo que debemos avivar de aquí en adelante”, agregó.

Este museo se suma al mapa de héroes caídos, una herramienta interactiva igualmente alojada en la página web de JEP, y que permite a los ciudadanos consultar detalladamente las estadísticas de víctimas de la represión gubernamental, los datos de geolocalización del suceso, además de un relato sobre los hechos.

Ambas iniciativas buscan exponer, según la organización, la situación de los derechos humanos en Venezuela, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre los casos de los venezolanos asesinados durante las protestas desarrolladas en los últimos 7 años.

Redacción El PitazoGran Caracas

