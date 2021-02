Recorrido de caminantes inicia en su casa por la falta de gasolina y no desde la frontera, según informe UCAB

Ligia Bolívar, educadora e investigadora del Centro de DDHH de la UCAB, explicó los hallazgos del informe «Caminantes de ida y vuelta» y dijo que por la escasez de combustible, los «caminantes» caminan desde su casa y no desde la frontera, como hacían antes.

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, destacó que este nuevo informe se enfocó solo en los «caminantes» y no en todos los migrantes venezolanos. «Son ellos quienes se han mantenido desde que se cerraron las fronteras por la pandemia. Siguen pasando por las trochas, trayectos difíciles normalmente empeoran por la pandemia. La crisis de servicios públicos ha hecho que inicien el recorrido en la puerta de su casa y no en la frontera. No hay gasolina, el transporte es escaso y caro, la tarifa de la trocha cambia si es semana radical o no. Son personas que salen de la puerta de su casa a una situación de mayor riesgo y obstáculos. Son víctimas del despojo de sus ahorros, la ropa, la comida que llevan, etc».

Indicó que debido a la pandemia, en las fronteras ya no hay puestos de hidratación, vacunación u orientación.

Según los investigadores, se ha visto un incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que salen solos «a buscar un mejor futuro». «Vemos a jóvenes que tienen el rol de hermano mayor y sienten el peso de convertirse en proveedor; también vimos -que nos impresionó mucho- que de Bogotá hacia Ecuador y Perú, van caminando gran cantidad de grupos familiares completos; incluso grupos familiares extensos: abuelos, abuelas, tías, una comadre.

Enfatizó que quienes regresaron al país en diciembre han salido no solo con sus familiares, sino con vecinos y amigos. «La cantidad se está triplicando, el que regresa a Venezuela, sale con la familia completa y hasta con el vecino, porque se dieron cuenta de que la situación acá es mucho peor que afuera, y les animan a hacer el recorrido con ellos».