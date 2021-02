Se separan Daft Punk, el grupo de música electrónica más importante del siglo XXI

El dúo parisino ha compartido un vídeo en el que se simula la autodestrucción de dos personas ataviadas con los cascos que ha usado el dúo a lo largo de dos décadas.

Daft Punk son ya oficialmente historia. Desde hace años se rumoreaba su separación, pero no ha sido hasta este lunes cuando la ruptura se ha hecho oficial con un vídeo en el que se autodestruyen dos personas ataviadas con los cascos que ha usado el dúo de música electrónica durante toda su carrera y la leyenda «1993-2021».

El vídeo, titulado Epílogo, está extraído de la película Electroma (2006). La publicista del dúo parisino Kathryn Frazier ha confirmado la ruptura a la web de información musical Pitchfork, sin dar más detalles sobre los motivos de la separación.

Daft Punk es uno de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica, y el más relevante en lo que llevamos de siglo XXI. Lo tenían todo: imagen, sonido, canciones, álbumes y conciertos increíbles. No sólo alcanzaron una enorme popularidad internacional, sino que su influencia fue inmensa y continuada en el tiempo y sus cuatro álbumes (cinco, si se cuenta la banda sonora de Tron: Legacy) han sido destacados por numerosos medios como algunas de las mejores grabaciones de nuestro tiempo.

El dúo de productores y DJs formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter fue capaz de destilar la historia de la música electrónica en sus canciones festivas, con especial predilección por géneros populares de los años 70 y 80 como la música disco, el techno, el acid house, el electro (y los breakbeats del primer hip hop), además de recuperar herramientas consideradas de mal gusto como el vocoder o los solos limpios de guitarra eléctrica al estilo del AOR. Maestros así del retrofuturismo, tan francés, y en dotar de nuevos significados sonidos del pasado, Daft Punk ofrecieron su último concierto en 2010 y publicaron su último disco en 2013, por lo que los rumores sobre su separación eran insistentes desde hace años.

Los parisinos racionaron mucho su producción, ¡pero qué producción! Around the world, Get lucky, Harder, better, faster, stronger, One more time, Da funk y Lose youself to dance son solo algunas de las canciones que se convirtieron en clásicos inmediatos de nuestro tiempo, himnos de la pista de baile con sensibilidad pop aptos para todos los públicos y diseñados con la minuciosidad de un relojero artesano.

Ganaron seis premios Grammy (ha sido el grupo francés más exitoso del siglo en EEUU) y todos sus álbumes alcanzaron cifras millonarias de ventas, entrando en listas de decenas de países.