Colombia Bogotá recibió 12.026 dosis de vacuna de la farmacéutica Sinovac contra la Covid-19

La Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, recibió 12.026 dosis de la vacuna de la farmacéutica SinoVac por parte del Ministerio de Salud. Las dosis serán aplicadas a personas mayores de 80 años, que se encuentren en centros de protección de personas mayores, de larga estancia y otras instituciones.

Por su parte, el Secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, reiteró que Bogotá está preparada para continuar con el proceso de vacunación en este caso, con los adultos mayores.

en ese contexto, la alcaldesa Claudia López había solicitado al Ministerio de Salud, una explicación por la demora en la llegada de las vacunas chinas que llegaron el sábado pasado.

Hasta ahora, se han aplicado en el país más de 45.166 vacunas en el personal de salud, quienes deberán recibir la segunda dosis en menos de 15 días.

Con esas dosis se puede cubrir al 7% de dicha población en Bogotá. El proceso de aplicación será más lento por la edad y distribución en cerca de 500 centros geriátricos. @SectorSalud programará su distribución y aplicación https://t.co/OAfV601dda — Claudia López (@ClaudiaLopez) February 23, 2021

