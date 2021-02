Colombia Iván Cepeda aseguró que Angelino Garzón se reunió con el ELN para no firmar un acuerdo del cese al fuego

El senador Iván Cepeda habló en las últimas horas sobre el tema de la polémica autorización de viaje a Cuba del máximo cabecilla del ELN -alias ‘Gabino’-, al parecer, por supuestas condiciones médicas y además afirmó que el ex vicepresidente Angelino Garzón se reunió con el ELN para no firmar un acuerdo del cese al fuego.

Y es que en declaraciones para Blu Radio, el senador expresó que en la reunión de Garzón con el ELN, se buscaba “que se frustrara ni más ni menos que un acuerdo a un alto al fuego”; asimismo, pidió que “el señor comisionado Miguel Ceballos explique por qué se envío a una persona, sin ninguna autorización, a hablar con el ELN antes de que se posesionara el Gobierno”,

Estos pronunciamientos también los dio a conocer Cepeda en su cuenta de Twitter:

Antes de posesionarse, gobierno de Duque pidió al ELN, por medio de Angelino Garzón, no firmar un acuerdo del cese al fuego. Eso significa: i) que se hicieron gestiones con esa guerrilla sin autorización; ii) que se interfirió en un acuerdo que hubiera podido salvar muchas vidas. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 22, 2021

De acuerdo al senador Cepeda en el medio citado, Angelino Garzón apareció ante el senador Juan Carlos Cuéllar, diciendo que él era un enviado del gobierno entrante y que lo habían autorizado “para pedirle al ELN que no firmara en la mesa de La Habana un acuerdo de cese al fuego porque eso sería inconveniente”.

Ante esta situación, Cepeda expresó en Blu Radio que la pregunta en este caso es: “¿Cuántas vidas se hubiese podido ahorrar el país de firmarse ese acuerdo?”.

Finalmente, el senador Cepeda recalcó que estos hechos deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.

