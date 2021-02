EEUU | Biden homenajea a los 500.000 muertos por Covid: «Hay luz en la oscuridad»

El presidente Joe Biden homenajeó este lunes al más de medio millón de muertos por la covid-19 en el país y aseguró que «hay luz en la oscuridad», antes de guardar un minuto de silencio junto a la vicepresidenta Kamala Harris por los fallecidos.

«Les pedimos (a los estadounidenses) que se unan a nosotros para recordar, para poder sanar, para hallar un propósito en la tarea por delante, para mostrar que hay luz en la oscuridad», dijo Biden en un emotivo discurso televisado desde la Casa Blanca.

Sobre las 04.40 de la tarde hora local de la costa este, EE.UU. rebasó este lunes el medio millón de muertos por la pandemia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb

