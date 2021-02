EEUU | Congresista pide indagar favoritismo de vacunas del gobernador de Florida

El congresista Charlie Crist pidió al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene favoritismos políticos a la hora de administrar de forma equitativa las vacunas contra la covid-19, que ha dejado más de 30.000 fallecidos en el estado.

«Sus aliados políticos y donantes no deberían saltarse la fila», expresó el demócrata en su cuenta de Twitter, en la que anunció que solicitó en una misiva enviada al fiscal general interino, Monty Wilkinson, indagar el asunto.

Why is Governor DeSantis playing politics with vaccine distribution? His political allies & donors should not get to skip the line. Calling for full DOJ investigation. pic.twitter.com/OTjpkdD1o4

— Congressman Charlie Crist (@RepCharlieCrist) February 21, 2021