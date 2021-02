Farmatodo deberá bajar precios de 742 productos y dar vuelto en divisas: Ministra Eneida Laya

La ministra oficialista de Comercio, Eneida Laya, informó este lunes que tras un acuerdo con la cadena Farmatodo, deberán bajar precios de 742 productos y además dar vuelto en divisas, entre otras medidas como la de activar el 100% de sus cajas registradoras para evitar colas.

Horas antes, el viceministro oficialista de política de compras y contenido nacional de MinComercio, Daniel Gómez, detalló en Twitter lo siguiente: “Siguiendo instrucciones de la ministra Eneida Laya nos encontramos en la sede de Farmatodo y llegamos a una serie de acuerdos, los cuales la empresa se compromete en bajar el precio a todos sus productos, crear un sistema de vuelto en divisas y funcionar el 100% de sus cajas”.

Por su parte, más recientemente, Eneida Laya nunca mencionó directamente a Farmatodo en la misma red social. “En mesa de trabajo con los ejecutivos de una importante cadena de farmacias del país, luego de un despliegue de fiscalización se acordó: Ajuste de precios en 472 productos revisados previamente por la Sundde en territorio nacional”.

“Se acordó la activación del 100% de las cajas registradoras, pues se recibieron denuncias de largas filas que aglomeraban a los usuarios, asimismo, se estableció mecanismo para tener el cambio en caso de que hicieran pagos en moneda extranjera”, acotó.

Finalmente, Laya dijo que “hemos percibido el compromiso de los ejecutivos para seguir las normas y proteger los derechos socioeconómicos del pueblo, de allí la importancia de las mesas para la concertación”.

No obstante, en muchos comercios y establecimientos se aprovechan de las personas al exigir que compre otros productos porque no tienen vuelto en divisas, por lo que urge una medida que regule esa práctica.

Cuentas en divisas “protegen las remesas al permitir pagar en bolívares”



El pasado 26 de enero, Eneida Laya sostuvo que el manejo de cuentas bancarias en divisas permitirá a los venezolanos proteger sus remesas, toda vez que evitará que caigan en las “distorsiones” de algunos comercios que pagan la moneda extranjera al precio que les “da la gana”.

“(Una cuenta en moneda extranjera) te va a permitir que tus divisas, que recibes en remesas, no se queden en esos comercios, sino que las vas a llevar a los bancos, vas a proteger tu dinero, tu bolívar, en vez de llevarlo a los comercios, que te lo pagan como les da la gana y no a la tasa del BCV como debe ser. Sobre los euros y dólares, a veces vemos esas distorsiones donde los comercios no quieren recibir el euro o lo reciben uno a uno. No puede ser. No podemos permitirlo”, criticó.

Instó a los venezolanos a que lleven sus ‘ahorros’ al banco y mencionó al Banco del Tesoro “que ya tiene la herramienta”, así como las demás entidades financieras “que ellos quieran”, para abrir su cuenta y llevar su divisa.

“Es una forma de protegerlo, porque ya tienes una tarjeta Debito Plus (en el Banco del Tesoro) donde no tienes límite. Vas al comercio, pagas con tu tarjeta el monto exacto, no hay excusas de vuelto. La compensación, por supuesto, es en bolívares. Tenemos que ir hacia esa campaña porque los comercios dirán que no quieren aceptar la tarjeta porque quieren seguir con el desorden de estar recibiendo divisas en efectivo”, señaló.

Así las cosas, opina que con las instrucciones del ministerio de Finanzas “el sistema financiero se tiene que ir adaptando y acelerando” porque “no podemos seguir a paso de morrocoy para tratar de montarnos en esas distorsiones”.

“Tenemos que acelerar el proceso porque a ninguno le hace bien esta especulación que algunos empresarios y comercios están dando. No todos son así. Hay muchos que no. Nos hemos sentado con las cámaras y están trabajando en función de lograr ese equilibrio”, apuntó.

