La última vez que obligaron a una empresa a bajar precios “ni acetaminofen encontrábamos”: L. Oliveros

El economista Luis Oliveros rechazó este lunes las medidas del oficialismo contra la cadena Farmatodo, y recordó que la última vez que “obligaron” a una empresa a bajar precios “ni acetaminofen encontrábamos”.

"La última vez que obligaron a una empresa a bajar los precios, a lo mero macho, ni acetaminofen encontrábamos", expresó Olivares en su cuenta oficial Twitter.

El experto en temas económicos reiteró que “recordar cómo llegamos aquí siempre es pertinente”.

Por su parte, un tuitero le pregunta a Olivares: “Sin ánimo de polemizar, su post trae a mi memoria la desaparición de las caraotas al inicio de la década de los 70’s, un tema de precios de costo vs precio de venta al público para variar. Pero no conocemos cuál es el intervalo entre costo de producción y PVP”. A lo que le responde: “¿Y para qué queremos conocerlo?, ¿de verdad nos interesa?. Lo que nos debería importar es presionar para que tengamos una economía donde se incentive la competencia, donde exista orden fiscal y monetario y con esto no padezcamos una inflación que evapore los salarios reales, etc”.

Farmatodo deberá bajar precios de 742 productos y dar vuelto en divisas



La ministra oficialista de Comercio, Eneida Laya, informó este lunes que tras un acuerdo con la cadena Farmatodo, deberán bajar precios de 742 productos y además dar vuelto en divisas, entre otras medidas.

Horas antes, el viceministro oficialista de política de compras y contenido nacional de MinComercio, Daniel Gómez, detalló en Twitter lo siguiente: “Siguiendo instrucciones de la ministra Eneida Laya nos encontramos en la sede de Farmatodo y llegamos a una serie de acuerdos, los cuales la empresa se compromete en bajar el precio a todos sus productos, crear un sistema de vuelto en divisas y funcionar el 100% de sus cajas”.

Por su parte, más recientemente, Eneida Laya nunca mencionó directamente a Farmatodo en la misma red social. “En mesa de trabajo con los ejecutivos de una importante cadena de farmacias del país, luego de un despliegue de fiscalización se acordó: Ajuste de precios en 472 productos revisados previamente por la Sundde en territorio nacional”.

“Se acordó la activación del 100% de las cajas registradoras, pues se recibieron denuncias de largas filas que aglomeraban a los usuarios, asimismo, se estableció mecanismo para tener el cambio en caso de que hicieran pagos en moneda extranjera”, acotó.

Finalmente, Laya dijo que “hemos percibido el compromiso de los ejecutivos para seguir las normas y proteger los derechos socioeconómicos del pueblo, de allí la importancia de las mesas para la concertación”.

No obstante, en muchos comercios y establecimientos se aprovechan de las personas al exigir que compre otros productos porque no tienen vuelto en divisas, por lo que urge una medida que regule esa práctica.

