«No pedimos indemnización, sino la pena máxima»

Caracas. «No hay dinero que me devuelva la vida de mi hermano», respondió María José, hermana de Orlando Abreu, a las declaraciones del abogado de Oscar Narro, alias Cara Cortada, quien confesó haber asesinado al comerciante venezolano en la ciudad de Trujillo, en Perú.

Alejandro García Lara, abogado del confeso autor del crimen, dijo el domingo 21 de febrero que su defendido se comprometió a pagar una reparación civil a la familia. «Está arrepentido. Pide otra oportunidad«, añadió mediante un video.

“Nosotros no pedimos una indemnización, sino que se haga justicia. Pedimos la pena máxima para ese criminal. Así como no se condolió con mi hermano para quitarle la vida, que la justicia peruana tampoco la tenga con él”, expresó la hermana de Orlando Abreu este lunes 22 de febrero al programa Al Día Con Sergio Novelli.

El abogado del hombre de nacionalidad peruana indicó que su defendido afirmó que «no hubo ninguna motivación» para asesinar al comerciante venezolano. «Él dice que estuvo en una situación de haber consumido drogas y alcohol desde un día antes y que no se acuerda de lo que ha hecho, porque él díce que si hubiera estado sano, no lo hubiera cometido», dijo.

Xenofobia y temor

María José Abreu afirmó que días antes del crimen, una mujer llamada Manuela Guevara, a quien señala de manifestar «mucha xenofobia contra los venezolanos» en Trujillo, tuvo una discusión con su hermano. «Quiero ver a cualquier venezolano vendiendo aquí en la calle, menos a tí», le dijo la mujer a Orlando Abreu, relató la joven a Sergio Novelli.

Indicó que luego de la discusión, Guevara llamó a Narro para amedrentar a su hermano. «Siempre nos corría a los venezolanos de su cuadra. Nos decía ‘váyanse a su país’», añadió la venezolana, quien negó además cualquier tipo de trato o amistad entre Orlando y alias Cara Cortada.

Sospecha que Manuela Guevara está implicada en el crimen, por lo que solicitó a la Justicia de Perú investigar a la mujer. «Ella es cómplice», apuntó. María José Abreu manifestó que después del asesinato de su hermano tuvo que salir inmediatamente de Perú, luego de ser amenazada por Oscar Narro, alias Cara Cortada. «Me mandó videos, me amenazó», dijo.

«Salí desesperada. Tuve que vender todas mis cosas. Quedé sola. Yo corro peligro, aún donde estoy (…) Estoy un poco más tranquila porque fue detenido, pero recuerda que es como una mafia; el puede mandar a gente de afuera», señaló.

Agradeció el apoyo de un conjunto de venezolanos y peruanos del mercado para velar y cremar a Orlando Abreu. «Del gobierno de no recibí ningún apoyo«, sostuvo. María José Abreu llamó a la calma a venezolanos y peruanos. «Que no tomen la justicia por sus propias manos. Todos no somos iguales», subrayó.

«Sigo de pie por mi hermano y mi familia y pido justicia. Él siempre me decía que a pesar de todo tengo que seguir adelante», expresó la joven, quien agregó que Orlando Abreu iba a cumplir cuatro años de residencia en Perú.

Redacción El PitazoVista_2

