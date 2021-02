Piscinas y ríos de petróleo invaden la naturaleza de Anzoátegui y Monagas 

Los estados Anzoátegui y Monagas sufren desde hace años de continuos derrames de petróleo. En las zonas afectadas poco se recoge del crudo vertido, pero el hidrocarburo que es recolectado por parte de Pdvsa, pocas veces suele volver a la empresa estatal, por lo que a los pobladores les preocupa que el problema se traslade de un lugar a otro

Pdvsa «siembra el petróleo» en Anzoátegui y Monagas; pero no como lo hubiera querido el escritor e intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, cuando dijo hace 90 años que esta industria debía servir de palanca para el crecimiento de otros sectores productivos y económicos del país. En su lugar, el crudo derramado desde hace tiempo castiga a los bosques, llanos, tierras agrícolas, ríos, caños, quebradas, fauna, flora y hasta el agua dulce que surte a las ciudades.

Además de Zulia, los estados Anzoátegui y Monagas, al oriente del país, sufren desde hace años de las continuas fugas de crudo procedentes de las diferentes instalaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y, muchos de esos vertidos aún se pueden observar a simple vista formando ya parte de sus paisajes. Pero además de la afectación al ambiente, una nueva preocupación se apodera de los habitantes: ¿Adónde va a parar el hidrocarburo que la empresa estatal recoge luego de un derrame?, pues muchos temen que el problema se traslade de un lugar a otro y, no precisamente a la propia industria.

Estos estados forman parte de la División Oriente de Pdvsa, donde está actualmente la mayor producción de hidrocarburos del país pues es ahí donde se ubica parte importante de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez y, es precisamente donde han ocurrido derrames; quizás de volúmenes no tan altos pero sí constantes, generando por igual impactos ambientales al contaminar varios lugares de manera recurrente.

Las implicaciones ambientales de la actividad petrolera en Anzoátegui y Monagas se generan en todas sus fases: exploración, producción y refinación. Las fugas son tan de vieja data que un informe de la Organización No Gubernamental Provea señala que estas regiones han sido donde más se originaron denuncias de derrames entre los años 2012 y 2014.

Trabajadores de Pdvsa reconocen la poca eficiencia por parte de la empresa estatal para llevar a cabo los planes de recolección y saneamiento. Afirman que aproximadamente 20% de los derrames suelen ser recolectados, mientras que apenas 5% de las zonas afectadas son debidamente saneadas, lo cual evidencia un porcentaje bajo en la limpieza de suelos y aguas.

*Lea también: En Zulia el petróleo ya no sale en barriles pero sí brota en calles y playas (I)

El informe de Provea contiene también la lista de desechos peligrosos que genera la industria petrolera en el país, el orden en cuanto a cantidad de mayor a menor es el siguiente: lodos de perforación en base de agua, aguas industriales, ripios en bases de agua, suelos contaminados con hidrocarburos y arenas petrolizadas, ripios con base de aceite, lodos contaminados con hidrocarburos, lodos de perforación con base de aceite, lodos biológicos, otras sustancias peligrosas y aceites usados.

Existen igualmente muchas fosas con material petrolizado apilado, por lo que 50% de las fuentes de estos derrames son plantas petroleras de muchos años de existencia cuyas fosas de retención y/o almacenamiento de hidrocarburos tienen graves fallas; por ejemplo, muros de contención deteriorados que no resisten incrementos de volúmenes de aguas de lluvia.

Habitantes de estos estados, principalmente de Monagas, han manifestado su preocupación por las decenas de pozos de crudo que se observan en su ecosistema que combina selva, ríos y llanos. En esta región convergen bosques que sirven de sumidero de gases de efecto invernadero: bosques de manglares, bosques tropicales y bosques de morichales (unidad de vegetación siempreverde húmedo integrada por palmas de moriche). Aunque muchos de esos pozos se han formado por la acumulación de hidrocarburos que brotan de tuberías dañadas, algunos comienzan a sospechar que también ese petróleo sea traído de otras zonas donde se derramó.

«Algo que no entendemos es por qué de repente vemos un pozo de petróleo que se formó de la noche a la mañana. Un día no estaba ahí y al día siguiente sí. Pareciera que lo trajeran de otro lugar y como por esas zonas no vive mucha gente, nadie ve cómo se forma», denuncia un habitante de la región que prefirió mantener su anonimato.

Esta interrogante sobre qué se hace con el petróleo que se recoge una vez derramado, no ha podido ser respondida por las autoridades ni por los representantes de Pdvsa. Lamentablemente los reportes sobre las fugas de petróleo y de incidentes en la industria forman parte de la opacidad de la información pública que existe en Venezuela desde hace varios años y que comenzó en el gobierno de Hugo Chávez.

«En otros derrames como el ocurrido en 2020 en Tucacas, estado Falcón, se llevó a cabo la limpieza de las zonas afectadas pero, ¿adónde llevaron ese crudo que recogieron? eso no se sabe. Por lo que puede salir más cara la cura que la enfermedad, pueden estar trasladando el problema a otro lado», alertó la persona consultada.

*Lea también: Pdvsa limpia solo «por encimita» sus derrames en los parques nacionales (II)

José León, dueño de la finca La Realeza, ubicada cerca de la ciudad de El Tigre, debe esforzarse para conseguir gasolina y diésel necesarios en las actividades propias de la producción agrícola y pecuaria. Suele andar en moto en sus predios e ir de un lado a otro para buscar dónde hay combustible, mientras que por los linderos de sus tierras tiene un peligro latente: una vieja y reparada tubería de petróleo.

Cuenta que a finales de noviembre de 2020, hubo en San Tomé una avería en un oleoducto que atraviesa varias fincas, generando un derrame de crudo muy fuerte que llegó hasta las cabeceras del Río Tigre, afectando siembras y suelos fértiles donde habían rubros sembrados como plátano, topochos, cambur, yuca, batatas, maíz, frijol y árboles frutales.

«A mi no me afectó tanto el derrame porque pasó por los linderos hacia el oeste de la finca, pero a otros productores de unas cinco fincas les acabó las siembras. Pero esa tubería que pasa cerca de mi finca, al parecer es muy vieja, una vez hubo una fuga y aunque la repararon, no quedó al cien por ciento. Dios nos proteja de que esa tubería no colapse y no puedan controlar un derrame mayor, porque nadie se hace responsable de las pérdidas», dijo León.