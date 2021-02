Trucos para lograr unas cejas pobladas y naturales, aunque las tuyas sean delgadas

Las épocas de llevar las cejas finas hace rato que pasaron. Ahorita la preocupación es cómo llevar unas cejas pobladas y naturales. Tenemos una buena noticia, podemos lograr que el llamado “marco de nuestro rostro” luzca con el volumen perfecto que necesitamos.

Debemos tomar en cuenta que las cejas ideales son las que se adaptan a tu tipo, lo enmarcan y le aportan expresividad tanto a tu mirada como a tus gestos de manera natural.

Las cejas son conocidas como el marco del rostro por ello es importante que luzcan sanas y pobladas/Agencias

Más allá de las modas, la forma de llevar nuestras cejas varía, pero hay un factor que siempre debe prevalecer: La meta por la que debemos luchar es que se vean tupidas y pobladas, con un vello fuerte y brillante.

Causas de la caída de las cejas

La edad y la frecuente depilación, hacen que tener unas cejas pobladas sea cada vez más difícil. El vello se debilita y, de acuerdo con la experta en estética Laura Parada, citada por El Mundo de España resulta fundamental “cuidarlas y nutrirlas para que no pierdan densidad”.

Existen muchos factores que promueven la caída del vello de las cejas/Agencias

Además de los factores que hemos mencionado, el estrés, el abuso de maquillaje y un desmaquillado incorrecto, así como una nutrición deficiente y cambios hormonales son causas también de la caída del pelo de las cejas.

Trucos para lograr unas cejas pobladas

Aunque la tuyas sean finas, puedes lograr obtener unas cejas pobladas si sigues algunas normas de belleza imprescindibles para lograr el grosor que tanto anhelas. Así que toma nota:

1.- Buena nutrición

Los expertos aseguran que emplear “vitaminas A, B, C y E, así como la ingesta de proteínas” son hábitos que nos ayudarán a lograr unas cejas pobladas.

Se recomienda ingerir alimentos como el salmón, que son ricos en Omega-3 y promueven el crecimiento del cabello, además de aportarle brillo.

Los alimentos ricos en Omega-3 son idealeles para contribuir al crecimiento del pelo/Agencias

Las avellanas también son recomendadas por que su alto contenido en botina, conocida como la vitamina de la piel, que fomenta el crecimiento del cabello.

El kiwi es otro alimento que no debe faltar en nuestra dieta. Es rico en vitamina C y promueve la formación de colágeno, aportando elasticidad y fuerza al vello.

2.- Evita tocarlas

Para lograr unas cejas pobladas mientras menos te las toques es mucho mejor. Para depilártelas es mejor que acudas a un esteticista que te ayude a darles forma según tu tipo rostro.

Para contribuir al cuidado de las cejas debes evitar tocártelas y procurar depilártelas con un especialista/Pinterest

3.- Un buen desmaquillado

No te desmaquilles los ojos con el mismo que usas para el resto de la cara. Existen productos especiales para ojos que no solo tratan la piel del contorno, sino también el vello de pestañas y cejas. Retira el maquillaje suavemente de manera que no dañe ni arrastre el pelo.

Utiliza un desmasquillante especial para el contorno de tus ojos/Agencias

4.- Lápices y fijadores

Los lápices y fijadores son dos herramientas básicas a la hora de lucir unas cejas bien pobladas. El color del lápiz debe ir acorde al tono de tus cejas y es muy útil para rellenar los huecos y a la vez darle forma al arco.

Entre tanto el gel fijador te ayudará a fijar el resultado del maquillado y permitirá que puedas lucir unas cejas perfectas durante todo el día.

5.- Tratamientos y cosméticos al rescate

Los serums son básicos para ayudar a lucir unas cejas pobladas, ya que las fortalecen. Los expertos recomiendan los que son libres de parabenos y 100% naturales que a la vez sean ricos en principios activos como biotina y oligopéptidos.

Los aceites están ganando terreno en el mercado de la cosmética por su poder para el fortalecimiento de las cejas, entre otros beneficios/Agencias

También puedes ayudarte con aplicando un poco de aceite de ricino o de almendras en tus cejas con la ayuda de un algodón y de manera suave todas las noches. Estos aceites naturales están ganando terrenos dentro de la cosmética porque se está apostando más a la salud del vello a partir de un fortalecimiento de adentro hacia afuera.

