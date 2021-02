Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Conocimiento.

Número de suerte: 030

Sientes que trabajas o haces mucho. Persona joven que te busca. Hecho con ejercicios. Todos queremos libertad pero también tienes que luchar. Logras ese gran amor. Aclara las cosas. Regalos con sorpresas. Algo con un código. Compra de ropa nuevas. Celebraciones y amigos.

Trabajo: Mucha preocupaciones, pero tienes los caminos abiertos para lo que quieres.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conexión con alguien que te gusta. Punto inicial de algo. Se mas responsable en lo que haces.

Parejas: El amor estará en perfecto orden. Recibes el crédito que quieres para compras.

Solteros: No pierdas el tiempo con personas envidiosas. Haz el cambio que quieres. Nacimientos.

Mujer: Te habla de un familiar y habrá una pequeña discusión evítala. El amor llega a tu vida.

Hombre: Controla los conflictos. Conversación con un familiar donde aclaran diferencias.

Consejo: Leer salmo 144.

Tauro

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 298

Reunión con personas muy jóvenes. Deja de jugar con tu suerte. Celebraciones entre amigos. Mujer de cuidado. Cuídate de las decisiones apresuradas. Algo con tu madre que debes aclarar. Luchas entre amigo y familiares rencillas, hombre de mucho poder que soluciona todo.

Trabajo: No te desconectes con la abundancia en todo lo que haces. Debes dar para que puedas recibir.

Salud: Estrés.

Amor: Debes hacer algo distinto en el amor. Debes tener una verdad para una reunión. Cambio en viaje.

Parejas: Recibes una noticia que te da alegrías por lo laboral. Te unes a un grupo par ayudar a otros.

Solteros: Pide algo con fe. Buscas en qué camino tomar o en que avanzar. Celos y discusiones.

Mujer: Logras aclarar y resolver todo lo que estás pasando. Inicias un trabajo en sitio de mucho verde.

Hombre: Indecisiones en algo que te ofrecen. No sabes si algo te conviene una persona adulta que te ayuda.

Consejo: Leer salmo 116.

Géminis

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 401

Dinero por herencia. La suerte está de tu lado. Te ganas algo. Mudanzas. Protección espiritual. Nuevas oportunidades. Algo bueno llega para ti. Un nuevo amor. Estabilidad. Armonía. Nacimientos. Algo con una organización. No camines demasiado. Salidas nocturnas en celebraciones.

Trabajo: La estrella de la fortuna te acompaña adelante. Todo tiene su momento y este es el tuyo.

Salud: Cansancio.

Amor: Hecho curioso con unas copas. Nuevos caminos. Inicia una nueva etapa en lo amoroso.

Parejas: Alegrías y fertilidad. Debes prestarle más atención a tu pareja o tu amor. Atiende lo que tienes a tu lado.

Solteros: Debes tener un poco más de tranquilidad. No aceleres nada todo tiene su momento.

Mujer: Estarás estable con tu pareja. Llegan nuevas oportunidades. Cuidado con personas del pasado.

Hombre: Crecimiento y éxito en lo laboral. Te llaman de una empresa de mucho líquido.

Consejo: Leer salmo 138.

Cancer

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 101

Cuídate de personas falsas. Nuevas alegrías. Se activa el amor o te reconcilias. Compra de ropa. Algo con fiesta o reunión especial. Cambio de carro. Sobrinos con embarazos. Algo con negocio. El dinero te alcanza. Un nuevo comerciante. Deja un empleo que no te conviene por tu salud.

Trabajo: Invitaciones o reencuentros con antiguos compañeros no lo pierdas atiende las llamadas.

Salud: Hacer chequeo general.

Amor: Asistirás a una fiesta o reunión donde serás el centro de atención. Busca la solución dentro de ti.

Parejas: Dia de buena suerte. Paseo en familia. Se aclara un mal comentario. Cambios positivos.

Solteros: Oportunidad de viajar al interior del país. Días de grandes proyectos que serán muy positivos.

Mujer: Ayudas a vecinos con problemas económicos. Se produce un distanciamiento con amigo.

Hombre: Controla la ansiedad. Recibes un comunicado por un nuevo empleo. Caminos abiertos.

Consejo: Leer salmo 24.

Leo

Palabra clave: Conocimiento.

Número de suerte: 511

Cuidado con las debilidades. Venta de vehículo en positivo. Cuidado no discutas por dinero. Nuevos retos. Pon tus energías en lo que estás haciendo. Algo con un adolescente que te preocupa. Le dirás a una mujer que tienes lo que quieres. No sueñes tanto actúa. Nuevas relaciones.

Trabajo: deseos de cambiar de empleo. Cuidado con la relación y tus compañeros hay equivocaciones.

Salud: Otitis.

Amor: Apuros en la familia por separación. Cuidado no todo es lo que tú digas o como lo quieras respeta a los demás.

Parejas: Amigo te invita a su casa para ayudarte por el problema que pasas. Proponte metas para que logres algo que quieres.

Solteros: Cambios en tus proyectos. Reencuentro con la familia. Hermanos que se dan una oportunidad.

Mujer: Cambios de fecha para una boda. Estarás presente en una reunión privada. Ten esperanza de lograr las cosas.

Hombre: Ten cuidado no obligues las cosas deja que toda fluya. Harás negocio con vehículos.

Consejo: Trata a todos con justicia.

Virgo

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 906

Debes escuchar atiende lo que te dicen. Alcanza lo que quieres. Sigues en tu lucha. Hecho curioso en un edificio. Compras en sitio de ofertas no lo pierdas. Tu vida está muy movida. Viajes. Cancela el dinero que debes y más a las personas que trabajan contigo. Cuidado con algo que te ofrecen.

Trabajo: Cuídate de persona joven agresivo en tu sitio de trabajo. Firmas un contrato. Compras apresuradas.

Salud: Dolores musculare.

Amor: Deja que todo tenga su camino. Personas cercanas que te buscan por algo de un agua potable.

Parejas: Problemas que te interesan y deberás arreglar. Tus deseos se hacen realidad.

Solteros: Ten confianza en ti mismo. Te dan una ayuda sin pedir nada. Viajes con cambios de fecha.

Mujer: Te apartas de alguien muy querido. En cambios otros se unen y fijan fecha para una celebración.

Hombre: Quieres dejar una persona y no puedes hacerlo. Debes resolver los conflictos. El amor te hace decir la verdad.

Consejo: Di siempre la verdad.

Libra

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 724

Ten cuidado con las decisiones ve el pro y el contra de las cosas. Utiliza tu intuición o psiquismo para algunas cosas. Cuidado alguien te pesca con otra persona en sitio solo. Sorpresas en lo económico. No seas conformista. Quieres hacer tantas cosas que no sabes por dónde iniciar analiza y organízate. Le dices a una persona que si no está contigo no te funciona.

Trabajo: Te vas de un lugar donde no regresas. Cambios en tu país para bien tuyo. Acepta lo que viene. Buenas decisiones.

Salud: Cuidar la parte circulatoria.

Amor: Cuidado no seas intenso (a) con personas que está contigo. Ten más detalles con tus seres queridos.

Parejas: Ten fortaleza todo se supera. Habrá cambios inesperados en tu rutina. Invitaciones a paseos.

Solteros: Abundancia placer y éxito te acompañan estos días. No te retires de un grupo de trabajo.

Mujer: Cosas buenas de la vida llegan. Arreglos florales alegrías y celebraciones.

Hombre: Llega alguien del pasado con nuevos ofrecimientos. Logras el equilibrio en una organización.

Consejo: La felicidad no es un juego.

Escorpio

Palabra clave: Posibilidad.

Número de suerte: 206

Sueños nuevos planes. Inicios. La rueda de la fortuna está contigo. Amigos que te buscan. Te dirán un secreto. Afrontas algo con más optimismo. Sientes el apoyo de tus seres queridos. Usa tu intuición. Serás compasivo con empleados de tu trabajo. Inicias estudios. Algo con un álbum de música.

Trabajo: Se activa la parte económica de tu vida. Se abren los caminos cambios que debes activar.

Salud: Iniciar dieta.

Amor: Algo con algo de color bronce. Nuevas estrategias. Cambio en tu empleo. Alguien te dirá cuanto te quiere.

Parejas: La estrella brilla para ti. Debes agradecerle a la vida por lo que tienes y sigue llegando.

Solteros: Debes soltar el pasado o amistades que no te dejan circular las cosas. Éxito bendecido.

Mujer: Celebraciones y alegrías. Buenas noticias de un embarazo con alegrías en tu familia. Reuniones.

Hombre: Éxitos y logros en algo que quieres. Viajes. Documentos que debes arreglar. Cambios en el amor.

Consejo: Soñar te hace feliz.

Sagitario

Palabra clave: Integración.

Número de suerte: 142

Compra de prendas. Cambio de look. Buscas tu paz interior. Quieres dejar el pasado y no puedes. Busca ayuda espiritual. Debes concentrarte en las metas marcadas. Buenas conversaciones en situación de negocio. Viajes por placer. Hermana que te busca. Nuevas ideas. Inicias estudio por trabajo.

Trabajo: Vienen cosas nuevas. Cambios inesperados en lo laboral. Enemigos ocultos pendiente.

Salud: Cansancio.

Amor: Recibes una llamada inesperada y resuelves un problema. Algo con ropa de color negro.

Parejas: Victoria vences a personas negativas. Cambios mudanzas. Nuevas ideas. No seas egoísta.

Solteros: Deja el pasado. Celebración de un cumpleaños. Firmas. Cuidado con algo que se pierde.

Mujer: No permitas que te digan mentiras si sabes que no es verdad. Algo en mercado por negocio.

Hombre: Cambio inesperado con algo de una camioneta. Debes estar callado y evitar discusiones.

Consejo: Construye sobre el respeto.

Capricornio

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 130

Compra de vehículo o cambio de ello. Recoges lo que sembraste. Fuerza y empuje especial. Atiende a tus muertos. Alguien del pasado que llega a tu vida. Alegrías y celebraciones. Sal de la rutina. Mujer amorosa que reúne la familia. Nuevas energías en algo nuevo. Alguien te dice cuanto te quiere.

Trabajo: Te piden ayuda no te niegues. Compra de mercancía. Estudios para mejorar en lo laboral.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Los sueños se hacen realidad. Pero suelta para que se haga realidad lo que quieres.

Parejas: La estrella de la fortuna y la rueda de la fortuna están contigo. Nuevas energías muy positivas.

Solteros: Cuidado con documentos que pierdes. Inicias los cambios de mudanzas. Tu pareja con dudas.

Mujer: No puedes esperar por los demás haz las cosas tu misma. No gastes más de lo que tienes.

Hombre: Ten cuidado con el estrés. Nuevos momentos. Viaje corto. Una nueva apertura.

Consejo: No te quejes, si no estás dispuesto (a) para cambiar.

Acuario

Palabra clave: Emoción.

Número de suerte: 247

Nuevas oportunidades nuevos proyectos. Hecho curioso con una virgen. Alguien escucha tu pedido. Buscaras en esta semana un cambio a tu vida. Aunque no lo creas la suerte te sonríe aprovéchala. No batalles por lo que no vale la pena. Alguien te está esperando y tú no llegas ve bien las decisiones.

Trabajo: Te mantienen en tu empleo. Ruidos en tu entorno que molesta. Invitación a una oficina de negocio.

Salud: Malestar intestinal.

Amor: Algo nuevo que llega y lo esperabas. La profesión te da sus frutos. Te encuentras muchas personas amigas.

Parejas: Una persona que está en otras tierras te busca. No permitas que abusen ti. Algo con una inauguración.

Solteros: No te apegues a nada. Suelta. Busca los cambios. Libros importantes en tus manos.

Mujer: Nuevas decisiones en tu vida. Una mujer que te da apoyo. Estarás fuera de un grupo y verás todo mejor.

Hombre: Iras a un sitio para que te revisen espiritualmente. Escucha bien lo que te dicen y abre los ojos.

Consejo: Vive y sonríe.

Piscis

Palabra clave: Unión.

Número de suerte: 553

Indecisiones por viajes. Serás capaz de ser amante. Buenas oportunidades que te llegan. Viajes por negocio con éxito. Debes estar pendiente en los grupos que estás trabajando. Escucha las personas más viejas o tus maestros. Compra de ropa. Mujer que te busca para un negocio.

Trabajo: Harás tu trabajo en otro sitio. No pierdas las oportunidades de empleo. Escucha a persona adulta.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Debes reflexionar ante una situación con persona que te quiere mucho. Nuevas relaciones.

Parejas: No te dejes presionar por otros. Cuidado con la relación todo termina. Revisa bien tu cama.

Solteros: Pon al día las cuentas. Tendrás muchos días libres. No discutas en la mesa comiendo.

Mujer: Este mes de trabajo será positivo y este próximo para recoger todo el dinero. Abundancia y prosperidad.

Hombre: Estarás defendiendo a alguien especial. Acuérdate del pasado y no cometas los mismos errores.

Consejo: Trata a todos con justicia.