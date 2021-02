Diputados no tienen registros sobre explosión de oleoducto en Urica

Maturín.- La diputada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, María Gabriela Hernández, aseguró a El Pitazo este 24 de febrero que no tiene registros sobre la supuesta explosión de un oleoducto de petróleo en Urica, una población de Anzoátegui ubicada entre los límites de ese estado y Monagas. A las 10:30 de la mañana de este miércoles ninguna de sus fuentes le había confirmado ese hecho.

Lo mismo reportó a El Pitazo el diputado de la AN de 2015, Piero Maroum. El asambleísta dijo que no tiene conocimiento sobre el tema. Es la misma afirmación que hacen dos conductores, uno de ellos particular y el otro de una línea ejecutiva, que circularon por esa carretera antes de las 12:00 del mediodía del 23 de febrero, cuando supuestamente explotó el oleoducto.

Para esta nota, El Pitazo intentó contactar a un sindicalista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero no fue posible la conexión telefónica.

En Twitter circularon mensajes y fotografías informando sobre el supuesto estallido en el kilómetro 52 que habría causado la pérdida de cientos toneladas de petróleo y que además causó la paralización del tráfico.

Sin embargo, las personas que postearon sobre el caso no especifican el sitio ni la hora del hecho. Un empleado de Pdvsa en Monagas explicó a medios locales este martes 23 que las imágenes corresponden a un siniestro ocurrido en 2019.

“La carretera estaba despejada, por lo que el paso era fluido. Lo único extraño que noté fue un bote de petróleo que está antes de llegar al kilómetro 52”, explicó José Hernández, un conductor particular que viajó a Caracas el lunes 22 de febrero por un tema de salud y regresó el martes a Maturín.

Ese derrame petrolero que observó el conductor ocurre desde 2020. La diputada María Gabriela Hernández dijo que se trata de un hecho que en noviembre del año pasado pudo evidenciar cuando viajaba hacia la capital del país. “En toda esa carretera, por donde pasa el oleoducto, hay derrames y tú las observas porque está el crudo allí en el monte”, explicó.

Lo que ocurre con las tuberías es que están corroídas. Hernández refiere que al caer a la carretera o a la maleza cualquier chispa o el mismo Sol pueden generar una explosión.

La diputada insistió en que lo que falta mantenimiento en la red de tuberías que distribuyen el petróleo desde Monagas hasta Anzoátegui. “Antes no se veían tantos accidentes en la industria petrolera porque había una constante supervisión”, recordó.

Jesymar AñezOriente

