Divorcio de Kim Kardashian y Kanye West también será un “reality show”

Los millones de seguidores de Kim Kardashian y el público, en general, podrá ver el divorcio de la socialité con Kanye West en dos reality shows.

La futura exesposa del rapero estadounidense ha tenido cámaras siguiéndola en los últimos nueve meses de su matrimonio con el excandidato presidencial, «por lo que su divorcio no será documentado en uno, sino en dos reality», reveló The Mirror.

Keeping Up with The Kardashians llegará a su fin este 2021

Según E!, las grabaciones terminaron a finales de enero y el primer episodio de esta 20º y última temporada será transmitido en marzo.

El reality show que catapultó a la fama a Kardashian y a su familia se mudará a Hulu, propiedad de Disney; incluso, dio origen a varios spin-offs.

“Las Kardashian-Jenner crearán nuevo contenido bajo un acuerdo de varios años, que se emitirá en exclusiva en Hulu en Estados Unidos y en múltiples territorios de forma internacional a través Star”, dio a conocer la compañía.

Kardashian le pidió el divorcio a West tras 10 años de relación y seis de matrimonio.

La estrella de reality show contrató a la abogada Laura Wasser para encargarse de su proceso, quien es conocida por haber llevado los divorcios de Johnny Depp, así como el segundo divorcio de Kardashian con el basquetbolista Kris Humphries.

El Universal