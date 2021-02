EEUU | Hondureño se reúne con su familia tras más de tres años en santuario

El inmigrante hondureño Alex García celebra este miércoles con su familia, de la que estuvo separado por más de tres años, su salida de la iglesia santuario en la que estuvo refugiado en Misuri, lejos de su esposa y cinco hijos, ahora ya sin temor a ser deportado luego de que entraran en vigor las nuevas reglas migratorias.

García llegó a Estados Unidos hace cerca de 20 años, al igual que otros inmigrantes en busca de seguridad y una vida mejor, que encontró al lado de su esposa Carly, con la que hace 10 años formó una familia.

Tras enfrentar una orden de deportación, en 2015 logró que se le concediera una suspensión de la medida, que renovó cada año.

Pero en 2017 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le dio dos semanas para entregarse y ser deportado, por lo que optó por refugiarse en una iglesia en los suburbios de San.Luis y no ser separado de su familia.

Alex Garcia walks free after nearly 4 years of living in sanctuary at Maplewood churchhttps://t.co/yIkIbZJ2bI pic.twitter.com/E9yedAw0td

— Jeanie Smith (@JeanieSmithKSDK) February 24, 2021