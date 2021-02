No solo es preocupante tema epidemiológico para volver a clases, también salario de maestros: Red de padres

La coordinadora de la red de madres, padres y representantes, Lila Vega, reiteró este miércoles que no solo es preocupante el tema epidemiológico por la pandemia de coronavirus para volver a clases, sino también el salario de los maestros que es uno de los más bajos de la región así como el salario mínimo en general.

“Las clases virtuales, no pueden reemplazar a la escuela. La decisión de apertura debe ser de cada escuela en particular, debe ser voluntario. Vacunar a los maestro antes de iniciar clases no es previsto. Ningún niño ni maestro debería ir a la escuela si presenta algún síntoma del virus. No solamente es preocupante el tema epidemiológico para un regreso presencial a clases, sino también la remuneración salarial para los maestros”, afirmó Vega en un Live en Twitter de ReporteYa.

Para la representante, es importante que se regrese a las escuelas. “La invitación es a ir a la escuelas, no ir tiene consecuencia para toda la vida y no lo vemos, como no vemos el virus”.

Lila Vega dio una serie de recomendaciones que se deberían aplicar para evitar contagios en las aulas de clases, de las que resaltan:

“Lo que se le escapa a la mascarilla no va a llegar más allá de un metro, por ende un maestro y un estudiante no se van a contagiar, es una buena medida mantener el distanciamiento. Debe haber grupitos pequeños en clases alternadas. Debe haber también lavado de manos, las manos deben estar limpias, si alguien se frota los ojos con manos contaminadas se puede contagiar. Incluso puede servir spray de gel”, recomendó.

Sobre la necesidad del vital líquido, Vega dijo que “en torno al deficiente suministro de agua, si es un problema que se debe atender pero no se puede esperar a Hidrocapital, las escuelas necesitan conseguir grandes bidones de agua, poner poncheras de plástico, y lavar las manos cuando llegan a las escuelas. En África, en situaciones precarias, han usado bidones. La escuela y la comunidad pueden buscar una manera para tener agua, se deben comprar cisternas entre la comunidad y los representantes. Se deben limpiar las manos cada vez que sea necesario, si se toca el tapabocas se deben lavar las manos o usar gel alcoholado”.

“Para abrir escuelas, todo mundo debe tener tapaboca, distancia física, creación de cohortes, lavado de manos. Luego viene la desinfección de superficies. Se debe lavar con cualquier limpiador frotando y luego con cloro, pero hay que frotar. Una alfombra para limpiar zapatos también puede servir tal vez para niños de preescolar, ya que se sientan a trabajar en el piso. Se debe limpiar tan frecuentemente como sea necesario. Se debe establecer una rutina de limpieza”, insistió.

Finalmente, Lila Vega indicó que las puertas de las aulas “deben permanecer abiertas, y así la gente no toca superficies. Se debe organizar los horarios, los usos escalonados de recreos. Se deben evitar actividades de contacto, como el fútbol que no es buena idea porque es un deporte de contacto”.