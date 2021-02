Ochoa Antich rechaza sanciones: UE no tiene derecho de sancionar a ciudadanos por sus opiniones

El político Enrique Ochoa Antich condenó este miércoles las sanciones impuestas por la UE a José Brito, Bernabé Gutiérrez, y demás políticos por «atentar contra los DDHH» y la AN del 2015. No obstante, no cree que la expulsión de la embajadora de la UE ayude en algo.

«Rechazo las medidas coercitivas que la UE ha aprobado contra los venezolanos, lo que es una injerencia inadmisible en nuestros asuntos internos, aunque no creo que la expulsión de su representante en Caracas ayude a los venezolanos», escribió en Twitter.

El exdiputado cree que ningún gobierno de ningún país ni unión de países «puede considerarse en el derecho de sancionar a ciudadanos de otras naciones por sus opiniones políticas. Para eso están los organismos multilaterales».

Por tal motivo, cree que las sanciones individuales «sólo son aplicables cuando un ciudadano de otro país haya cometido delitos en el país que sanciona, y siempre respetando el derecho al debido proceso y la legítima defensa».

«¡Los asuntos de Venezuela los resolvemos los venezolanos!», manifestó.

La expulsión

La administración de Nicolás Maduro declaró más temprano como persona non grata a la embajadora Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país luego que la AN/6D solicitara su expulsión como respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios.

Tras ello, la Unión Europea pidió al Gobierno chavista que «revierta» su decisión de obligar a la embajadora a abandonar Venezuela»

«La UE lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión», dijo a EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.