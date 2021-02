España | Las presiones de Podemos al PSOE bloquean la renovación del Poder Judicial

Podemos ha tirado de la cuerda del PSOE. Pablo Casado exigió que el partido de Pablo Iglesias estuviera al margen de las negociaciones de renovación del Poder Judicial. El PSOE aceptó, pero Podemos intentó colar a dos jueces afines en el nuevo Consejo General del Poder Judicial: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. El PP vetó a los dos en aplicación de la condición previa de que Podemos no podía aparecer en las negociaciones. Ahora, Podemos exige al PSOE que nombre en el Poder Judicial, sí o sí, al juez José Ricardo de Prada. Y la negociación queda oficialmente bloqueada.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han confirmado a OKDIARIO la existencia de «escollos» en la renovación del Poder Judicial. El Partido Popular y el Partido Socialista han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante todo el jueves con el fin de intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Pero ·ambas partes han constatado que existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto», señalan esas mismas fuentes.

Otra fuente destaca que «se constatan diferencias importantes que impiden alcanzar cualquier tipo de acuerdo». Y entre esas diferencias se encuentra, nada menos, que el hecho de que Podemos ha exigido al PSOE que reclame la presencia de José Ricardo de Prada como vocal del Consejo General del Poder Judicial. El PP mantiene de ese modo las condiciones planteadas inicialmente y fuentes de ese partido recuerda que «la pelota está en el tejado del PSOE».

Rosell y De Prada

La primera de las peticiones de Podemos fue Victoria Rosell. Ella es todo un clásico del partido morado. En 2016 la juez y ex diputada de Podemos se enfrentó a una querella del ex ministro José Manuel Soria. El caso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo lo que provocó que Rosell tuviera que renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos.

En diciembre de 2016 el caso contra Rosell fue archivado. Y en marzo de 2019 Rosell anunció su vuelta a la política liderando la lista de Unidas Podemos en Canarias para las elecciones generales de abril de 2019. Logró el cargó y volvió a la política. En las elecciones de noviembre de 2019 Rosell volvió a las listas y volvió a ser elegida diputada, aunque renunció al escaño en enero de 2020 para ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El caso de José Ricardo de Prada no tiene una connotación tan activa desde el punto de vista de aspirar a cargo político, pero sí desde el punto de vista de la polémica por la sentencia de Gürtel. Y es que De Prada fue uno de los jueces decisivos en la sentencia que provocó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y que afirmó que el testimonio del ahora ya ex presidente carecía de «credibilidad». La sentencia afirmó que el testimonio de Rajoy no fue lo «suficientemente creíble» en su declaración del 26 de julio de 2017 en el juicio por el caso Gürtel. Esa afirmación se convirtió en el combustible estrella para justificar la moción que acabó tumbando al último Gobierno del PP.

Esos jueces son los predilectos de Podemos. Y los dos han sido exigidos por Iglesias, pese a no estar presente en la mesa de negociaciones. Y los dos han sido rechazados, en aplicación del pacto previo con el PSOE, por el PP, que se niega a sentarlos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alejandro Abascal

Como venganza, los de Iglesias han exigido a Sánchez vetar al juez Alejandro Abascal, propuesto por los populares como vocal, en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Abascal es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, ingresó en la carrera en 2008, magistrado desde 2013 y tiene plaza como juez de adscripción territorial (JAT) a disposición del presidente del TSJ de Madrid. Ha estado en comisión de servicio en el Central 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Manuel García-Castellón, de marzo a diciembre de 2016. Regresó a este Juzgado como juez de refuerzo en febrero de 2019 tras la marcha de Diego de Egea a la Audiencia Provincial. Actualmente, el magistrado Alejandro Abascal se encuentra en comisión de servicio en el Juzgado que instruye numerosas y complejas causas, entre las que destacan las tramas de corrupción Púnica, Lezo o el caso Villarejo.

Las negociaciones están siendo lideradas por Félix Bolaños (PSOE) y Teodoro García Egea (PP). Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que actualmente las conversaciones se encuentran paralizadas y en su momento más tenso.