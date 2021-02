España | Los mejores memes del ‘no’ rosco de Pablo Díaz

Pasapalabra ha conseguido lo impensable. Poner a media España frente el televisor para sentir la alegría del concursante, Pablo Díaz, que hoy supuestamente se llevaba el bote. En estos tiempos de pandemia, un poco de alegría nunca viene mal. Se había anunciado desde hace días todo estaba preparado para el momento culminante de hoy. Hasta que Pablo ha fallado la última palabra y ha provocado que a más de uno la cena se le indigeste. Un ‘NO’ se ha escuchado a pocos minutos de las 21:00. Pasapalabra ha conseguido ‘engañar’ a media España.

Estos son los memes del ‘no’ rosco de Pablo Díaz en Pasapalabra

Las redes sociales han reaccionado al momento con memes que al igual que este momento de la televisión pasarán a la historia. Millones de personas se han sentido engañados. Los anuncios de este programa y las palabras del propio concursante parecía que iban encaminados hacía el rosco. El ansiado bote que solo han conseguido ganar unos pocos.

Todo estaba preparado, ha habido personas que no ven este programa que ha decidido cambiar de cadena para verlo. Los grupos de WhatsApp ardían con el nombre de Pablo Díaz, el héroe que se llevaría el bote de Pasapalabra. Pues al final Pablo ha sido cómplice de este engaño, cuando parecía que estaba todo listo, ha acabado en drama.

La última palabra ha dejado a todo el país en shock. Ha fallado, nada más y nada menos, la última palabra. En la promo del programa se veía a Pablo con el rosco todo el verde, nadie se fijo en la última palabra que ha acabado pintada de rojo al fallarla. Todo el país ha gritado de emoción y de rabia al comprobar que habían sido engañados.

Media España ha sido totalmente engañada al esperar que hoy a Pablo Díaz le cambiará la vida por completo. La sensación que ha generado este casi bote de Pasapalabra se ha hecho sentir en las redes sociales. Piden prisión permanente revisable para los autores de esta broma que ha generado una oleada de bromas y también de críticas.

Pasapalabra está consiguiendo unos niveles de audiencia, pero también de movimiento en sus redes sociales nunca vistos. En unos minutos se han llenado de memes con este momento histórico. Esperando emocionarse con el ansiado premio se han quedado sin nada, apagar la televisión y ponerse a ver los memes es el único consuelo que nos queda.

Más allá del mal momento que nos ha hecho vivir, nos quedamos con lo bueno. Las risas de estos memes han conseguido pasar página. Podremos reírnos un poco con esta broma histórica el ‘no’ bote ha sido una de las estrategias de publicidad que se explicará en los estudios de Publicidad de todo el mundo. Pablo Díaz ya es un hombre famoso por haber sido cómplice de este engaño que ha hecho que a medio país le de un vuelco el corazón al llegar a la letra maldita que ha fallado.

