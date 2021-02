España | «No es el momento de ir manifestaciones el 8M»

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha rechazado que su formación acuda a las celebraciones callejeras del 8M porque «no hay lugar para manifestaciones» ante el riesgo de contagio del coronavirus. Se posiciona de esta forma con Begoña Villacís, que también rechaza acudir a esas concentraciones, y en contra de Ignacio Aguado, que sí que aboga por acudir «siempre que cuenten con la autorización de Sanidad».

«En los actos institucionales del 8M estaremos, como siempre, pero no hay lugar para manifestaciones. Hay que distinguir entre los actos institucionales, en los que desde luego que vamos a participar, como todos los años, siguiendo las medidas de seguridad, y las manifestaciones y aglomeraciones, que ya ayer la ministra (de Sanidad, Carolina Darias) dijo que no ha lugar», ha afirmado Arrimadas este jueves en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.

La líder de la formación naranja considera que es mejor evitar las manifestaciones en lo que queda de año por la amenaza del Covid-19 y por las restricciones impuestas para sectores económicos como el de la hostelería. «Hay que seguir siendo muy prudentes. Se puede demostrar firmemente el compromiso con el 8 de marzo y con la igualdad, y lo digo como mujer presidenta de un partido político, pero no hace falta que eso sea en aglomeraciones como se pueden hacer otros años», ha apostillado.

Con Villacís

Inés Arrimadas se posiciona de esta forma a favor de la vicealcaldesa de Madrid y compañera de partido, Begoña Villacís, que este miércoles aseguró que Ciudadanos no participará «de ninguna de las maneras» en las manifestaciones feministas por el Día Internacional de la Mujer. Villacís considera una «grandísima irresponsabilidad» que pueda haber hasta 500 personas en una concentración en plena pandemia.

¿No pueden reunirse más de 6 personas en un restaurante pero sí 500 en una manifestación? El 8M del año pasado fue una tremenda irresponsabilidad y este año pretenden repetirla. Conmigo que no cuenten No se puede jugar así con la salud de los españoles. No todo vale en política pic.twitter.com/5Ntd5SXtGK — Begoña Villacís (@begonavillacis) February 24, 2021

«Nadie entiende por qué no puede haber más de dos convivientes de dos unidades familiares en una casa, no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de protocolo y sin ningún tipo de seguridad», recalcó la vicealcaldesa de Madrid. «El Gobierno vuelve a tropezar dos veces con la misma pierda. Desde luego, conmigo que no cuenten», zanjó Villacís.

En contra de Aguado

Las posturas de Inés Arrimadas y de Begoña Villacís chocan frontalmente con la de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y también dirigente de Ciudadanos. El número dos de Isabel Díaz Ayuso defendió acudir a las manifestaciones del 8M «si se cumplen las recomendaciones sanitarias» y que él mismo acudirá porque «es de sentido común defender que, en una sociedad formada por hombres y mujeres, tengan en la práctica los mismos derechos y obligaciones».

«Creo que hay que hacer siempre caso a las autoridades sanitarias, también a la hora de celebrar manifestaciones. Siempre que cuenten con la autorización de Sanidad, me parece correcto, adecuado, legítimo, que haya personas que quieran manifestarse», afirmó Aguado.

Sanidad rechaza el 8M

Desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y desde las asociaciones feministas afines a Podemos se está alentando a salir a las calles el próximo 8M a pesar de la pandemia. La principal movilización será en la Plaza del Callao en Madrid.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Carolina Darias, rechaza que se celebren estas manifestaciones por el posible aumento de contagios por el Covid-19. La propia Darias aseguró este miércoles que «no ha lugar» a estas concentraciones e hizo un llamamiento a la «responsabilidad». Esto choca frontalmente con los planteamientos podemitas de querer salir de nuevo a las calles con motivo del 8M, otro enfrentamiento más en el Gobierno de coalición del PSOE con Podemos.

Madrid desmiente al Gobierno

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha negado este jueves haber recomendado manifestaciones como máximo de 500 personas por el 8M como aseguró este miércoles la Delegación del Gobierno.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Consejería, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, se ha inventado ese criterio porque, en ningún momento, la Sanidad madrileña ha fijado ese límite máximo y, de hecho, ha informado desfavorablemente de la celebración de las tres marchas sobre las que le han pedido pronunciarse.

Tal y como explican desde el departamento encabezado por Enrique Ruiz Escudero, la Consejería de Sanidad no tiene competencias para autorizar o no manifestaciones, potestad que recae exclusivamente sobre la Delegación del Gobierno, pero sí emite informe aconsejando o no su celebración siguiendo criterios de Salud Pública.

«Nosotros estudiamos el riesgo real de cada manifestación según se vaya a organizar pero no marcamos un límite por arriba o por abajo», sostienen las mismas fuentes.