España | Stellantis (PSA) pierde la producción de 10.000 coches en Zaragoza al mandar 5 días a casa a sus trabajadores

La planta del nuevo grupo automovilístico Stellantis -fusión de PSA con FCA- en Zaragoza continúa sin recuperar su producción desde el pasado domingo. ¿El motivo? La falta de abastecimiento de semiconductores que ha provocado que la factoría deje de ensamblar casi 10.000 coches con la parada de los turnos de mañana, tarde y noche durante cinco días. Un escenario que ha obligado a la compañía a activar la bolsa de trabajo de horas y enviar a casa a más de 5.700 trabajadores, que aún no tienen claro cuando volverán ‘al tajo’.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía a OKDIARIO, que han explicado que «la parada de las líneas de producción de la planta -donde se fabrica el Opel Corsa, Crossland X y el Citroën C3 Aircroosha– ha comenzado en el turno de noche de este domingo, ya que la factoría no dispone de piezas suficientes para hacer frente al ritmo de ensamblajes normal». No obstante, Stellantis Zaragoza ya se vio obligado a frenar la producción en jornadas adicionales el pasado 8 de febrero por la falta de suministro de varios componentes, algunos de ellos semiconductores -la pieza que ha puesto en jaque al sector de la automoción-.

«La factoría no ha podido producir ningún vehículo ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, pero tampoco lo podrá hacer este jueves ya que el nivel de aprovisionamiento de piezas continúa en negativo. Todo apunta a que está semana quedará en blanco para los ensamblajes de la planta y no se podrán producir», apuntan. Sin embargo, informan que «este jueves tendrá lugar una nueva reunión entre dirección y sindicatos para abordar la situación de Stellantis Zaragoza para decir sí, finalmente, se podrá reanudar la producción en la jornada de este viernes».

Asimismo, han explicado que la falta de piezas no se trata de un problema puntual. «Esperemos que la falta de abastecimiento se solucione a finales del primer trimestre del año para poder recuperar los ensamblajes perdidos en el segundo con la convocatoria de jornadas adicionales de fin de semana en la planta». Unos turnos que Stellantis Zaragoza ya convocó en 2020 para recuperar la producción perdida por los efectos derivados de la crisis del coronavirus -tras la parálisis de la planta durante casi dos mes por la declaración del estado de alarma el pasado 13 de marzo-.

Una situación que llevó a la planta del fabricante automovilístico galo a escalar una posición en el ranking de producción en España, adelantando a Seat Martorell con el ensamblaje de casi 400.000 unidades ensambladas, tras el acelerón del cuatro trimestre del año con la contratación de un cuarto equipo de trabajo -turno adicional de fines de semana- para hacer frente al aumento de la demanda de los mercados europeos.

No obstante, aseguran que «este problema de abastecimiento no afectará a la producción en 2021, ya que prevé aumentar notablemente el número de ensamblajes en la planta este año». Unas cifras que el fabricante automovilístico francés no ha querido especificar por los constantes cambios que está sufriendo el sector de la automoción desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar sus primeros coletazos.

Descartan un nuevo ERTE

«En la actualidad, podemos decir que la compañía no se plantea iniciar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los trabajadores de la planta, ya que la situación se puede solucionar con la convocatoria de bolsas de horas de trabajo firmadas en el convenio colectivo», aseguran. Una herramienta que sí que tuvo que utilizar Stellantis Zaragoza para afrontar el cierre por los efectos derivados de la crisis del coronavirus.

Este mismo problema se ha registrado en factorías de otras firmas, como Ford Almusafes o Seat Martorell, y en algunas de ellas sí que han tenido que iniciar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas o organizativas. Aunque los representantes de los trabajadores de la planta zaragozana han explicado a este diario que confían en que no se tenga que llegar a tomar esa medida y se pueda solucionar con medidas de flexibilidad.

Otras plantas de Stellantis afectadas

Por su parte, la fábrica de Stellantis, el nuevo gran grupo automovilístico que incluye a PSA, ha reanudado la actividad en la fábrica de Vigo este lunes tras suprimir la jornada del domingo y el pasado turno de noche «por una ruptura de aprovisionamiento». En el caso de la planta de Balaídos se montan componentes que los llevan integrados. Esta incidencia se tradujo en 2.000 vehículos que se dejaron de fabricar.

Se trata en concreto de problemas de abastecimiento de microchips que son generalizados en todo el sector de la automoción y que ya afectan a seis factorías españolas, que se han visto obligas a interrumpir su producción. La última en hacerlo Renault Palencia, Valladolid y Sevilla.