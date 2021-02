Maduro, a la UE: O rectifican o no dialogaremos más nunca con ustedes

Nicolás Maduro amenazó este miércoles con no dialogar nuevamente con la Unión Europea si no rectifican las sanciones, luego que el lunes impusieran medidas a 19 personalidades del CNE, AN/6D, TSJ/ANC, entre otros.

«La cúpula de la UE se equivocó con nosotros… Se meten con un país entero ¿y esperan que le demos las gracias por agredirnos? No. O ustedes rectifican, o con ustedes no habrá más nunca ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea», sentenció Maduro en VTV.

Recordó que la expulsión de la embajadora de la UE, Isabel Brilhante, surgió de un debate realizado ayer en la AN electa 6D, y que fue dirigido a «defender la dignidad del país».

«Luego de ello, decidieron un acuerdo de obligatorio cumplimiento, de declarar personan non grata a la embajadora de la UE. En base a esta decisión, Jorge Arreaza la declaró non grata. No hubiéramos querido hacer esto, lo hicimos en contra de nuestra voluntad incluso, pero no vamos a permitir que nadie venga a sancionar a Venezuela», advirtió.

A su juicio, a Europa le dio un «ataque de locura» y agredió a Venezuela. «Ellos se creen superiores, se creen la nueva potencia imperial del mundo».

«La UE es bienvenida pero si respeta a Venezuela, a la democracia, a las instituciones y la dignidad del país. Sancionaron a unos diputados de paso de oposición. Lo hicieron para castigarlos por participar en las elecciones del 6D. Agredieron al poder judicial, al poder electoral, y lo hicieron porque realizaron elecciones libres», puntualizó.

Tras la expulsión de Brilhante, Arreaza amenazó con expulsar también a embajadores de España, Alemania, Francia y Países Bajos.

Cuentas en divisas convertibles

En otro orden de ideas, Maduro recordó que él autorizó la apertura de cuentas de divisas convertibles, donde ya se han abierto más de 20 mil -aseguró- en el Banco del Tesoro y otras entidades bancarias.

«Los que reciben remesas, o los que hacen algún negocito, venden alguna cosita y abren las cuentan en dólares y nos permite manejar las cuentas con ambas monedas, principalmente en dólares. En el banco del Tesoro. Cuentas en moneda extranjera plus. Ya tenemos 20 mil cuentas abiertas en un mes. Banesco, BancaAmiga, BNC, Banco de Venezuela y Banco del Tesoro», subrayó.

Por último, el líder chavista sentenció que esto se llama «combinar todos los mecanismos de acción para reanimar la economía, romper el bloqueo, romper las sanciones».