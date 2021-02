Perú | Carnecitas (24/02/2021) Víctor Andrés García Belaunde

No es delito donar sueldo / El destacado político Víctor Andrés García Belaunde dijo que le parecía una ridiculez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) observe al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por donar su sueldo mientras que a Martín Vizcarra no lo han sacado de carrera que ha mentido sobre sus 26 propiedades. “Cualquiera puede donar su sueldo. Lo que está prohibido es trabajar gratis”, precisó el popular “Vitocho”

Verónika se tambalea

Los descargos de las hermanas Carole y Stephanie Mendoza serán claves para definir la continuidad de Verónika Mendoza en la campaña presidencial. Al confirmar al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE) que retiraron de la notaría la minuta suscrita entre las tres que probaba la transferencia de bienes. Es decir, reconocieron firmaron contrato privado con la candidata y que la inscripción de propiedades en registros públicos quedó en suspenso.

La vecinita de Vizcarra

La fiscal Rocío Sánchez reveló que en 2019 su colega Sandra Castro fue la intermediaria de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para pedir presupuesto público al entonces presidente Martín Vizcarra. Sánchez indicó que Castro se ufanaba de su cercanía con el exmandatario, quien vive en su mismo edificio en San Isidro, ante el mismo personal del Ministerio Público. “Este tema debió ser asumido por la fiscal de la Nación, no por un fiscal de menor rango”, dijo

Almacén de la sospecha

Los integrantes de la Comisión Especial Covid-19 del Congreso visitaron el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), con el fin de supervisar la distribución de la vacuna contra el nuevo coronavirus. El grupo estuvo encabezado por su titular, Leonardo Inga, quien dijo busca determinar algunas demoras en la entrega de dosis en los centros de salud.

Desatención electoral

El ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Julio Falconí, afirmó que actualmente existe una “desatención generalizada” de los ciudadanos respecto a los comicios del 11 de abril, lo que podrá traer como consecuencia la elección de malos representantes en el Congreso y Palacio de Gobierno. Dijo que los ciudadanos están más preocupados con la pérdida de trabajo, la falta de oxígeno en los hospitales, y los escándalos por el caso de las ‘vacunas vip’.

Urge nombrar nuevo TC

Rolando Ruiz, ex titular de la Comisión especial que elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), señaló que ahora más que nunca se debería reactivar el grupo de trabajo que preside, porque se necesita de un TC renovado que aborde con seriedad las diversas indagaciones que llegarán a sus fueros. “Es necesario un TC independiente y meritocrático”, enfatizó

¿Un lagarto de buena fe?

Ciro Castillo, candidato al Congreso de Somos Perú señaló que si bien Vizcarra Cornejo no actuó con total acierto al inocularse la vacuna de Sinopharm, lo hizo de buena fe. Respecto a sus propuestas, señaló que impulsará una ley orgánica del Sistema Único de Salud, pues consideró que actualmente el sistema sanitario está desarticulado. “Es una anarquía, un caos”, detalló

No habría contratos

Lo dicho por la Premier, Violeta Bermúdez, sobre que “espera que el caso Vacunagate, no retrase la firma del contrato de vacunas con Sinopharm”, confirmaría que el Ejecutivo no tiene en realidad ningún contrato cerrado con farmacéutica alguna, señaló el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, quien detalló que el Gobierno no menciona hasta ahora si ha establecido un contrato

Embajada pidió vacunas

Allan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores, indicó que la embajada de China en Perú solicitó vacunas adicionales contra el coronavirus (COVID-19) al laboratorio Sinopharm, a fin de inmunizar a sus trabajadores y dueños de empresas chinas que operan en el país. El canciller señaló que la solicitud tuvo el visto bueno de las autoridades peruanas y su importación fue admitida por el INS.

Ley contra la usura

El legislador Ricardo Burga de Acción Popular, dijo que la Comisión de Economía aprobará la insistencia de la ley que busca dar facultades al Banco Central de Reserva (BCR) para que establezca topes a las tasas de interés, y al final tendrá la luz verde del Pleno. El parlamentario sostuvo que el Ejecutivo está de espaldas y Asbanc en un error por enfrentar la norma.