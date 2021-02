Sanciones de la UE aparecen siempre que estamos cerca de una salida negociada

El diputado AN/6D José Brito condenó este jueves haber sido sancionado por la UE y dijo que siempre que se busca una salida negociada a la crisis, aparecen sanciones internacionales.

En entrevista concedida a Globovisión, Brito, declaró que las sanciones son promovidas por personas que no tienen interés en resolver la crisis política que hay en Venezuela y acusó a la familia de Leopoldo López. «Cada vez que se habla de diálogo y de una salida a la crisis los grupos a los que no les interesa esto, operan y ocurren estas sanciones».

«Esto era una franquicia y se redujo a la familia López Gil, el padre de Leopoldo López que es un diputado español, dice que estas son advertencias a los que no estamos con ellos. Él que no esté con ellos será sancionado, prepárense obispos y empresarios que apuestan a una salida negociada», expresó.

Al ser consultado sobre haber sido señalado por defender al empresario colombiano Álex Saab, Brito reiteró que no lo conoce ni de vista, ni de trato, pero negó que este sea un corrupto. «Yo no conozco al señor Álex Saab, y ¿cuál es el problema si lo conociera?. El problema es que Saab se convirtió en el mayor proveedor de los Clap y aquí había una estrategia de un sector de la oposición que decía había que provocar un estallido social y que había que atacar a los Clap».

«¿Cuál trama de corrupción tiene Saab?», cuestionó. «No me hables del sicario mediático de Roberto Deniz, no me lo pongas como referencia porque ese es un delincuente, escribe cosas sobre ti y luego te escribe para pedirte dinero para no seguir escribiendo», sentenció.

Sueldo de diputado

Brito aseguró que no ha cobrado su primer sueldo como parlamentario de la AN/6D. «No sé cuánto cobra un diputado, yo estuve 5 años sin cobrar y todavía no nos han pagado ni siquiera el primer salario. Pero te digo algo, yo no llegué a la política para eso. Yo llegué a hacer diputado a los 42 años, ya tenía mujer, tenía hijos y una vida».

«El que quiera llegar a hacer diputado y pretenda medrar de eso está equivocado. No se pueden solventar los problemas económicos a costa del ejercicio de la función pública», agregó.

Sobre la comisión que creó la AN de mayoría oficialista para investigar casos de corrupción, dijo que no la preside para «mancharse las manos de sangre» y aseguró que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de quienes son investigados.

«Estamos adelantando en sesión permanente estos hechos, el tema de la ayuda humanitaria y muchos pacientes renales y trasplantados nos han pedido que levanten las sanciones. Hemos escuchado a representantes de la iglesia, empresarios, al sector financiero. No somos jueces ni policías pero vamos a presentar un informe con elementos que configuran delitos contra la nación, serán las instancias pertinentes quienes determinen la responsabilidad de quienes cometieron estos actos contra el país».

Indicó que este miércoles, se ordenó reaperturar el caso de investigación contra Rafael Ramírez y acotó «¿Sabías que Freddy Guevara le abrió una investigación a Ramírez y en 4 meses la cerró, presuntamente por recibir coimas de Rafael Ramírez? Nosotros aprobamos la reapertura del caso y otros casos que fueron cerrados de manera fraudulenta».