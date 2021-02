Adriana Azzi: Horóscopo del 26 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 26 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Honestidad

Número de suerte: 463

No seas irónico (a) con otros. Disfrutas un encuentro con alguien del pasado. Debes tomar una decisión en tu relación. Situación que te tiene atormentado (a). Ordenas tu vida e ideas. No dejes que otros manipulen tu vida. Te comunicas con personas muy cercanas. Ordénate en tu casa.

Trabajo: Jefe en la oficina que te molesta. Discusiones de cuidado. Te cancelan un dinero.

Salud: Malestar en los oídos.

Amor: Se activa la pasión. Te sientes atado (a) y no sabes qué hacer con las personas que estás compartiendo.

Parejas: Logros. Negocios. Búsqueda de claridad. Enamoramiento en sitio de salud pública.

Solteros: Triunfo grupal. Logras el éxito. Ten presente que el bien siempre vence. Utiliza tu intuición.}

Mujer: Reconciliación. Nuevas parejas. Deja el rencor y el pasado. Alguien te hace un reclamo. Debes compartir en familia.

Hombre: Reunión familiar que se dirán muchas verdades. La rueda de la fortuna ocasiona cambios.

Consejo: No le des poder a lo negativo.

Tauro

Palabra clave: Perfección.

Número de suerte: 951

Pendiente con el despilfarro de lo que tienes. No habrá vuelta atrás. Alguien te busca no dejes que destruyan tu paz tu armonía. Llega la prosperidad por todo lo espiritual que haces. Acuerdos con tu pareja por cambios. Algo que llega tu vida. Tienes alguien a tu lado que te cierra los caminos.

Trabajo: Personas del pasado que te busca por trabajo especial de una oficina. Concretas algo con documento.

Salud: Buenas energías.

Amor: Estarás presente en un dialogo buscando una solución a un problema. Alegrías por amigo que regresa.

Parejas: Deja los celos que te traerá muchos problemas en tu familia. Situaciones que se aclaran y tienes una reconciliación.

Solteros: Hecho curioso con compra de alimentos. Pedirás respeto a una persona adulta. Todo lo negativo sale de tu vida.

Mujer: Ruptura o separaciones. Esta semana vencerás todo el obstáculo. Baja la agresividad con personas que no te aceptan.

Hombre: Invitación a cenar. Diplomacia. Hecho curioso con un amigo. Reencuentro con familiares.

Consejo: Piensa en ti con equilibrio.

Géminis

Palabra clave: Bendición

Número de suerte: 734

Celebraciones y conversación donde se aclaran las cosas. Salidas nocturnas que no están en tus planes. Se aclaran malos entendidos. Te entregas con amor y logras lo que quieres. Recibes una bendición del cielo. Sientes miedo en la calle. Alguien conocido recupera la salud. Amigo te busca.

Trabajo: Ayudas un familiar en un empleo. Conversaciones que se concreta. Salidas por cobro de facturas.

Salud: Cambio de medicamento

Amor: Nuevas aventuras. No te des por vencido (a). Compartes con una persona que te gusta.

Parejas: Recibes una comunicación para un empleo o negocio. Te pedirán que te vayas de un sitio.

Solteros: Cuidado con personas que te hacen doble cara. Colaboras con tu familia en gastos.

Mujer: Llegas a un sitio nuevo. Cambios maravillosos. Te regalan un libro. Amigo (a) que te escucha.

Hombre: Compra de alimentos para tu casa. Viaje por negocio. Zapatos que necesitas y no sabes que hacer.

Consejo: Esfuerzo con buenos resultados.

Cáncer

Palabra clave: Compromiso

Número de suerte: 592

Llega una persona importante en la parte económica. Todo lo que haces esta semana te sale bien. Asistes a un sitio de muchas personas importante serás un Invitado (a) especial. Tienes derecho, pero debes respetar. Nueva oportunidad en el amor. Te encuentras con amigos del pasado.

Trabajo: Amigos que te ayuda en tu sitio de trabajo. Dinero que te llega por trabajo realizado.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Amores activado. Aventura romántica. Compromisos o matrimonio. Sale el sol en lo que quieres.

Parejas: Un mensaje con cambios. La suerte de tu lado. Cambio en tu hogar. Recuperas algo perdido.

Solteros: Verdades. Sabrás de la noticia de una mujer cercana que está en el poder. Te harás un cambio.

Mujer: Una nueva relación. Recibes apoyo de tus amigos. Deja tu carácter difícil. Cambio de computadora.

Hombre: Arreglos en tu casa. Avanza todo lo detenido con cambios. Salidas nocturnas por diversión.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Colaboración.

Número de suerte: 615

Algo con un ritual para la prosperidad donde asumes la verdad de algo. Muchos movimientos. Compra y venta. Deja el pasado. Debes prepárate para luchar por lo que quieres. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuidado con personas que hacen comentarios.

Trabajo: Asistes a una reunión y sentirás que cumpliste con tu vida y tu pueblo la estrella de la fortuna te acompaña.

Salud: Estrés

Amor: Amores que llegan a tu vida. Ponle atención a una persona de tu casa que está enfermo.

Parejas: Reuniones, celebraciones. Dirán algo que no te gusta. Te consigues una persona muy desordenada.

Solteros: Harás una atención a una persona que te gusta o no sabes lo que sientes. Inicias estudios.

Mujer: Destreza en negocio. Abres nuevos caminos. Tomas una decisión con tu pareja. Quieres tener un hijo.

Hombre: Nuevo compromiso. Te regalan unas flores. Hombre de poder que te ayuda en un cambio en lo económico.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Virgo

Palabra clave: Crecimiento

Número de suerte: 301

Sales adelante. Negocio en crecimientos. Algo con un sobre que recibes. Firmas. Mira adelante, busca lo que quieres. Una nueva religión donde te dan apoyo y ayuda. Cambios en tu vida muy cercana. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas. Cuidado con salidas de noche.

Trabajo: Sorpresas. Alegrías ya que aprueban beneficios para los trabajadores de la empresa donde estas.

Salud: Cansancio.

Amor: Estas soportando muchas situaciones. Mujer amorosa que está a tu lado. Estas con necesidad de afecto.

Parejas: Te favorece un negocio que inicias. Compras por la web. Evita arrebatos. Cambios necesarios.

Solteros: Veras una oportunidad de negocio. Deja de ser conflictivo (a). Nuevos encuentros, con unas personas de tu entorno.

Mujer: Firmas algo importante para tu beneficio. Alegrías por un vestuario. Compra de producto de belleza.

Hombre: Te sorprendes por una noticia de un amigo. Recibes una noticia del exterior importante con alegrías.

Consejo: Se más flexible en tu casa.

Libra

Palabra clave: Esfuerzo

Número de suerte: 303

Cuídate de traiciones. Nuevas ilusiones. Te sientes atrapado en un lugar sin saber qué hacer. Deja el miedo y no te aferres a algo que puedas perder. Sentirás confianza en alguien que te han recomendado. Nuevas oportunidades. Estarás ayudando a persona política. Deja el miedo.

Trabajo: Nuevas ideas con personas jóvenes productivas. Cambios de oficina. Cambio de empleo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Sale el sol en lo amoroso. Alegrías. Controla tu carácter. Se cierra un ciclo. Alguien que se va de tu vida.

Parejas: No permitas que otros te controlen tu vida. Triunfos en exposición. Algo con vehículo.

Solteros: Recibes consejo profesional. Crecimiento espiritual en tu vida. Cambio de direccionen planilla.

Mujer: Un nuevo plan de trabajo. Hermanos que te necesitan. Acuerdos. Aléjate de los vicios.

Hombre: No te llenes de malas energías pensando en negativo. Lo detenido se pone en movimiento.

Consejo: Todo llega ten calma.

Escorpio

Palabra clave: Trabajar

Número de suerte: 909

Buena energía en esta semana. Algo que no funciona, se soluciona. Alguien que crece a tu lado se va por estudios. Viajes por negocio y celebraciones. Cambios en las decisiones una nueva etapa. Sales de un lugar muy molesto (a). Vences a un enemigo. Nuevo proyecto que se concreta.

Trabajo: Cambio de horario de trabajo. Debes decir la verdad a supervisores o jefe. Pide ayuda a tus guías espirituales.

Salud: Alergias.

Amor: Nueva fase emocional. Debes cuidar más lo que dices. Hombre que te ofrece algo, piénsalo bien.

Parejas: Harás un gran cambio. Te llaman por un acredito o por algo que solicitaste y será aprobado.

Solteros: Debes tener calma y no decir lo que estás haciendo o piensas hacer. Cuidado con lo que haces en una reunión.

Mujer: Escuchas música romántica. Te sentirás engañada. Pendiente con personas que maneja lo esotérico.

Hombre: Un nuevo amor. Has las cosas con estilo. Alguien se siente sola (o) y está a tu lado.

Consejo: Debes reconocer tus errores.

Sagitario

Palabra clave: Preparación

Número de suerte: 132

Cambio de look. Te ponen un límite. Nuevos regalos. Alguien te quiere impresionar. Buscas un cambio ya que es necesario para que todo avance. Debes acelerar las cosas. Grandes bendiciones. Ganancias en tu vida. Toda mejora. Asume tu responsabilidad. Viajas de ida y vuelta. Mudanzas.

Trabajo: Éxito triunfos. Esta semana te acompaña la suerte. Las buenas energías a tu lado.

Salud: Equilibrio

Amor: Estarás en la búsqueda y vivirás momentos muy apasionados. Cuando conozcas a alguien analízalo bien.

Parejas: Tu pareja tendrá celos enfermizos. Hecho curioso con un reloj. Llegas a un buen acuerdo con socio.

Solteros: Sentirás que tu pareja te rechaza muy delicado, pero lo sientes. Situación negativa que se aclara.

Mujer: No permitas que otros te manipulen. Un hombre que te apoya en una reunión muy importante. Ten cuidado con proposición.

Hombre: Estarás en una reunión y te toca aceptar algo que no te gusta, pero será favorable en el momento.

Consejo: Ten fe en el amor.

Capricornio

Palabra clave: Orgullo

Número de suerte: 526

Estas pensando en tu futuro. Nuevas relaciones. Un bienestar que llega a tu vida. Algo con unos sobres. Cambios en tu vida en lo internacional. Debes comprometerte con algo o alguien. Alegrías celebraciones. Cumpleaños de una madre. No estés con personas de mala vibra. Concretas una cita.

Trabajo: No hagas nada apurado. Ten paciencia y calma en lo que haces. Algo positivo llega para ti.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: Asume tu responsabilidad. Ten calma y paz en tu vida. No confundas los sentimientos de un amigo.

Parejas: Tendrás tranquilidad en tu vida. Nuevas evoluciones. Ten paciencia en algo que estás haciendo en tu casa.

Solteros: Llega todo a tu vida para que seas feliz. Trata bien a las personas que te quieren. Inicias un negocio.

Mujer: Controla la tristeza y depresión. Deja que los demás solucionen sus problemas vive tu vida.

Hombre: Te gusta alguien cercano. Nuevos proyectos. Cambios en tu forma de alimentarte. Sorpresas por un negocio.

Consejo: Emprende tus sueños.

Acuario

Palabra clave: Negocios

Número de suerte: 824

Invitación social. Un nuevo amor. No te copies de nadie se tú. Alguien que no te deja ser. No estén engañado (a). No te sientas culpable de nada. Recibes buenas noticias y algo que te firman y llegan para ti. Cambios tranquilidad. Nuevas señales. Mudanzas y movimientos.

Trabajo: Caminos abiertos en lo que quieres. Alegrías y celebraciones. Sal de donde estas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Buenas vibras. Amigos a tu lado en momento difícil. Sales de la rutina. Concretas una fecha para una boda.

Parejas: Comodidad. Atracción. Nuevas evoluciones. Te conectas con una verdad. Debes cancelar las deudas.

Solteros: Te quieres ir de tu casa. La vida te da una sorpresa. Viajes por tierra con alegrías.

Mujer: Estas esperando una noticia que será positiva. Nuevos resultados en un empleo que te ofrecen.

Hombre: Estas en una reunión con personas que son conflictivas. Decides retirarte de un lugar.

Consejo: Cuidado con las palabras, acuérdate tienen poder.

Piscis

Palabra clave: Sincero

Número de suerte: 015

Nuevos inicios. Negocio que te da frutos. Empresa que abre sus puertas. Lo esperado llega. Cambio en lo económico. Te sientes cansado (a) de las mismas rutinas. Te llevan con una persona rezandera. Persona joven que te pide ayuda. Discusiones por algo con un negocio de alimento.

Trabajo: Luchas que vencerás. Ten calma todo se soluciona. Hombre de poder económico que te busca.

Salud: Cansancio

Amor: Inicio de una relación. Cambio seguro. Nacimiento de un niño. Creatividad activada en el amor.

Parejas: Logras lo que quieres para tu beneficio. Algo con comida. Estas luchando por el amor de tu vida

Solteros: Talentos ocultos. Firmas. Te sentirás feliz cuando te pidan matrimonio. Has un buen matrimonio.

Mujer: Nuevas noticias del extranjero. Compras inesperadas para una reunión familiar. Una mujer de muchos sentimientos a tu lado.

Hombre: Brillas mucho donde esta aprovecha el momento. Las estrellas te acompañan a dónde vas.

Consejo: Cree un poco más, en los que están contigo.