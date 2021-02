Chiquis Quintero revela secreto de adicción a la cachapa

El equipo de Badabun, uno de los medios digitales más vistos de Hispanoamérica y que cuenta con más de 100 millones de seguidores entre todas las plataformas, visitó a Caraota Digital en una oportunidad irrepetible en donde el popular David Chiqui Quintero reveló su adicción por las cachapas.

«Adoro las cachapas, desde que llegué no sé ni cuántas me he comido ya. Son una delicia», dijo Chiquis, durante una visita a las instalaciones de Caraota Digital y quien estará en el país hasta la primera semana de marzo.

Chiquis, quien comenzó como un humorista en su cuenta de Instagram, no desaprovechó la oportunidad y también ofreció sus dotes de canto. Su voz, entonando una ranchera, le sacó más de una sonrisa a la sala de redacción.

Sin embargo, comentó que le entristeció la Venezuela que encontró, por la pobreza que pudo ver en cada esquina que ha recorrido.

«Me he topado con una Venezuela extraña. Hay una parte muy bonita, su gente, que toda ha sido muy amable, pero también mucha pobreza. Poco a poco aprendo que no puedo sacar el celular en la calle», dijo.

Sobre su presencia y actualidad, Chiquis indicó que trabaja en Badabun para su gente; lo ven cien millones de personas. «Yo empecé haciendo cosas pequeñas y ahora me siento orgulloso y con una responsabilidad, porque puedo ser un ejemplo para millones de personas».

Chiquis lamentó que millones de venezolanos atraviesen la crisis humanitaria que padece Venezuela. «Ustedes no están solos. Conozco a decenas de venezolanos que han sido cobijados en mi país. Son gente buena, de bien. Créanme que en México son arropados, queridos, desde el corazón lo digo».

Por último, Chiquis entonó Cielo rojo, una canción mariachi, típica de su país, en la que le sacó más de una sonrisa a los trabajadores de Caraota Digital.